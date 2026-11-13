111 Mal lecker essen in und um Nürnberg: Heimat geht durch den Magen

In Franken geht die Liebe bekanntlich durch den Magen. Jörg Dauscher, Schriftsteller und Weltenbummler aus Weißenburg, hat in seiner alten Heimat kulinarische Empfehlungen in und um Nürnberg aufgestöbert. In seinem gastronomischen Reiseführer 111 Mal lecker Essen in und um Nürnberg hat Dauscher seinen Landsleuten über den Teller auch in die Seele geschaut – und neben Lob auch Grund zum Tadel gehabt.



Jörg Dauscher ist immer unterwegs. Er bewohnt ein altes Haus in Südalbanien. Die fränkischen Fleischberge vermisse er dort nicht. „Für ein Schäufele ist es hier noch viel zu heiß“, sagt er am Telefon zwischen Schreibarbeit und Strandleben. Auch die Bier- und Brotvielfalt aus der Heimat gehe ihm in der Ferne nicht ab. „Ich bin kein nostalgischer Mensch“, sagt Dauscher. Im Winter wolle er ein paar Monate in einem georgischen Dorf verbringen. „Reisen und schreiben“ – sein Motto.



Dauscher hat sich auf einsamen Hütten in albanischen Bergen einschneien lassen, ist mit Nachtzügen quer durch Europa getingelt und hat seinen Traum vom Reiseschriftsteller verwirklicht. Bücher über Albanien, Georgien oder Griechenland folgten. Seit zehn Jahren ist Dauscher als professioneller Ausländer in der Welt unterwegs.

"Bodenständige Genussregion"

Jetzt hat sich der Reiseschriftsteller den kulinarischen Vorlieben seiner ehemaligen Heimat gewidmet und einen kulinarischen Kompass zwischen fränkischem Bratentempel und asiatischer Garküche vorgelegt. Dass die „bodenständige Genussregion“ auf Bratwürsten, Klößen und Schäufele basiert, hat Dauscher beim Aufstöbern seiner Geheimtipps schnell am eigenen Leib festgestellt.



Nach Bratwurst-Glöcklein, das er als „Urgestein am Königstor“ adelt, und Bratwurst-Röslein, das er als „größtes Bratwurstrestaurant der Welt“ würdigt, findet er im Bratwursthäusle mit sauren Zipfeln – „gleiches Ausgangsmaterial, andere Darreichung“ – eine Alternative für alle, die in der Nürnberger Altstadt „keine Bratwurstpause machen, aber wenigstens mal kurz den Aggregatzustand wechseln wollen“.



Dass vegetarische Gerichte in der fränkischen Fleischküche keine Feigenblätter sind, stellt der bratwurstgesättigte Foodpoet auch im „Essigbrätlein“ fest. Zwischen Traditionsbewusstsein und Zeitgeist habe sich eine neue fränkische Küche entwickelt, urteilt er. Wie schön es in der alten Heimat ist, sei ihm erst während seiner Berliner Jahre klar geworden. Trotz der turbulenten Jahre zwischen Friedrichshain und Kreuzberg sei er Kleinstadt-Mensch geblieben.



In Ellingen bei Weißenburg wuchs er in einem Lehrerhaushalt zwischen Barockschloss und Kastanienbäumen auf. Für seinen kulinarischen Franken-Atlas ließ er sich in einem kleinen Dorf am Brombachsee nieder. Was an den Gestaden des Stausees kulinarisch schieflaufe, fragt sich der Autor bis heute.

Eine Oase für Wanderer

Fast könne man glauben, die Küchen direkt am See hätten sich in einem geheimen Pakt auf kulinarischen Tiefflug geeinigt, schreibt er. Dabei sei eigentlich alles vorhanden – glitzerndes Wasser, Hügel und Ausflügler mit Appetit. Das Niveau der Gaststuben passe sich seiner Meinung nach leider dennoch den sinkenden Pegelständen an.



Eine echte Oase für Wanderer hat er im Lindenbräu in Gräfenberg ausgemacht. Der „Asia Snack“ in einem Industriegebiet seiner alten Heimatstadt erhält als „bester Schuppen“ eine wohlwollende Empfehlung. Zwischen Baumarkt und Autoservice verbreite der Imbiss einen betörenden Duft aus geröstetem Sesam, frischem Koriander und scharf angebratenem Knoblauch.



„Die Heimat ist ein Plural und das Paradies sind immer zwei Orte“, würde der schreibende Weltenwanderer zu dem Spagat zwischen Bewunderung und Abneigung wohl sagen. (Nikolas Pelke)

Jörg Dauscher, 111 Mal lecker essen in und um Nürnberg, Emons-Verlag, Köln, 240 Seiten, 18,95 Euro. ISBN 978-3-7408-2360-3



