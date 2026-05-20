Alte Texte, neue Fragen: Biblische Theologie im Gespräch

Welche Bedeutung haben biblische Texte in einer Zeit von Klimakrise, gesellschaftlicher Polarisierung und Sinnsuche? Mit dieser Frage beschäftigt sich am 16. Juni die Katholische Akademie in Bayern in München. Anlass ist das Erscheinen des 40. Bandes des ökumenischen Jahrbuchs für Biblische Theologie – ein Jubiläum, das zum Nachdenken über die Aktualität der Bibel einlädt.

Unter dem Titel „Das Buch für alle Lebenslagen? Biblische Theologie heute“ will die Halbtagesveranstaltung klassische Bibellektüre mit gegenwärtigen Herausforderungen verbinden. Im Zentrum stehen Fragen, die weit über den kirchlichen Raum hinausreichen: Wie lassen sich alte Texte heute verstehen? Welche Antworten geben sie auf Krisenerfahrungen, gesellschaftliche Umbrüche oder ethische Konflikte?

Workshops mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern

In Workshops greifen renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktuelle Themen auf – von feministischer Bibelauslegung über apokalyptische Deutungen der Gegenwart bis hin zur Schöpfungstheologie im Zeitalter der Klimakrise. Auch die Rolle des Alten Testaments für Christinnen und Christen wird neu vermessen. Zu den Mitwirkenden zählen unter anderem die Theologinnen und Theologen Johannes Elberskirch, Irmtraud Fischer, Jörg Frey, Dorothea Sattler und Andreas Schüle.

Den Abschluss bildet ein öffentliches Podiumsgespräch über die Relevanz der Bibel in der Gegenwart. Wer nicht vor Ort sein kann: Der Abendteil ab 19 Uhr wird per Livestream übertragen. Die Veranstaltung richtet sich an theologisch Interessierte, insbesondere aus Schule, Kirche und Wissenschaft, steht aber nach Anmeldung ausdrücklich auch interessierten Laien offen. (BSZ)