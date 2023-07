Aus ist’s mit dem Dream-Team

"Nix mehr fit im Schritt“ heißt es beim Franz – die Karriere seiner Susi törnt ihn nicht gerade an. Man ahnt die gestörte Harmonie schon beim Kinoplakat zu Rehragout-Rendezvous: Erstmals drängt sich da die Gmeinwieser Susi (Lisa Maria Potthoff) zum Duo Eberhofer Franz (Sebastian Bezzel) und Birkenberger Rudi (Simon Schwarz) – das „DreamTea m“ im Schriftzug ist demonstrativ gestrichen.

Dabei ist die Susi keineswegs darauf aus, auf dem Eberhofer-Hof die neue Chefin zu werden, als die Oma in eine Alters-WG umsiedelt: der Haushalt verlottert – aber nein, an den Herd lässt sich Susi nicht verbannen. Sie sitzt jetzt nämlich auf dem Chefsessel im Rathaus – und ist somit auch die Vorgesetzte vom Franz. Der hat es derweil gleich mit zwei Morden und einem versuchten Mord an seinem Busenfreund Birkenberger zu tun. Der Ruach grassiert in Niederkaltenkirchen.

Die Oma ist in die Jahre und an ihre körperlichen Grenzen gekommen – sehr authentisch bereitet die 86-jährige Enzi Fuchs ihren Ausstieg aus der Reihe vor.

Nicht mehr so quicklebendig kommt aber auch diese neunte Verfilmung von Rita Falks Eberhofer-Krimi-Reihe daher: Wie in der Beziehung von Franz und Susi zündet es nicht so recht. Selbst bayerische Flucharien oder eine spezielle Männertherapie für urwüchsige Kerle mögen schmunzeln, aber das Feuer nicht lodern lassen. Ermüdende Routine macht sich breit.

Nachdem tatsächlich auch in Niederkaltenkirchen das Smartphone bekannt wird (man liked sich – „am Arsch“, so der Franz), wünscht man sich, dass auch Jüngere und Neue die schleichende Betulichkeit des Stammpersonals aufmischen. Gäste wie Monika Gruber und Eva Mattes in kurzen Episoden reißen es nicht raus. (Karin Dütsch)

Information: Rehragout-Rendezvous, Kinostart 10. August. Mit Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Sigi Zimmerschied und anderen. Regie: Ed Herzog. Drehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog. Produzentin: Kerstin Schmidbauer. Constantin Film, München.