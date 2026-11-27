Auf der leeren Bühne räkeln sich neun Frauen mit waldhornähnlichen Instrumenten im Kreis. Ebenso viele Mönche beweihräuchern eine in weiße Laken gehüllte junge Frau, ein Mann trauert um die Geliebte, kämpft mit und gegen seine seelischen Qualen. Schon im ersten, starken Bild steht das Phänomen von Verlust im Fokus, wird das intensive Zusammenspiel mit dem uns Menschen innewohnenden Wunsch nach der eigenen Unsterblichkeit deutlich, das Edward Clug zu seiner Neukreation inspirierte.



Bram-Stoker-Kenner wissen sofort, dass es der spätere Graf Dracula ist, der sich damit wandelt, im Wahn verliert und in die geheimnisvolle Welt der Untoten aufbricht. Hager und hochgewachsen weiß Soren Sakadales genau, wie er seine Rolle als Untoter mit einer nahezu automatisiert wirkenden Körpersprache und einer ins Jenseits gerichteten, noblen Präsenz ausformt.



Reduziert auf die schmerzhaften Momente gelingt Clug in seinem neuen Tanzdrama eine in weiten Teilen eindrucksvolle, zeitgemäße Interpretation der Stummfilmästhetik von Murnaus Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens (1922). International gefragt, weiß der in Rumänien geborene Edward Clug, welches Potenzial darin liegt, über die konkreten und medial populären Vampir- und Dracula-Erzählungen hinaus, im Theater das Archaische heraufzubeschwören, das sich in Ritualen und damit im kollektiven Gedächtnis einer abgelegenen Region wie etwa Transsilvanien (er-)finden lässt.

Konstant nachtschwarz bleibende Bühne

Auf der konstant nachtschwarz bleibenden Bühne nimmt er die Zuschauer mit auf die choreografisch leider eher blass bleibende, letztlich tödliche Reise des anderen jungen Mannes (Osiel Gouneo). Er verlässt seine Geliebte (sensibel verkörpert von Violetta Keller!), um sich der Faszination und Konfrontation mit dem ominösen, in den Karpaten residierenden Gastgeber auszusetzen, dessen „Schwebezustand“ er in einem schaurigen Moment aufdeckt.



Spannungsreicher gelungen sind neben Clark Eselgroths „irren“ Momenten samt Ratten-Zauber die präzise einstudierten Ensemblesequenzen, in denen die Tänzerinnen und Tänzer des Bayerischen Staatsballetts ihre Qualität zeigen dürfen, mit denen insbesondere das Geschehen im zweiten Akt ein wenig mehr emotionale Fahrt aufnimmt: Als sich die große „Wand“ als dominantes Bühnenbildelement in die linke Bühnenhälfte schiebt, um die Überwindbarkeit der Grenzen von Lebenden und Untoten erahnen zu lassen, ist man fasziniert von dem lasziven, fast orgiastischen In- und Übereinander der wendigen Körper. Sie lassen entschieden das Tor ins Ungewisse hinter sich.



Eine tänzerisch bildstarke Metapher für „eine Welt, die gegenwärtig in einen kollektiven Zustand der Ungewissheit hineingezogen ist, in dem Begierde, Angst und Sterblichkeit untrennbar miteinander verbunden sind ...“ – wie es der Handlungsabriss im aufschlussreichen Programmheft formuliert. Dessen Lektüre sei gerne jedem potenziellen Besucher von Carpathia als Vorablektüre ans Herz gelegt!



So dringt man tiefer in diese moderne Arbeit ein, kann die Beweggründe des zu monochrom und monoton bleibenden Tanzabends besser nachvollziehen, den nicht zuletzt die bewährte künstlerische Kooperation mit dem Komponisten Milko Lazar prägt. Dessen originelle Partitur forderte dem Bayerischen Staatsorchester unter der souveränen Leitung von Simon Krečič konstant innovative Spieltechniken ab, um die gewünschte klangliche Textur zu erzielen. (Renate Baumiller-Guggenberger)