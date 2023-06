Blick in den Abgrund

Über das idyllische Höllental im Frankenwald soll die mit 720 Metern längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt führen – und den Tourismus wieder auf Touren bringen, der seit dem Fall der Grenze 1989 massiv einbrach. Der Kreistag von Hof hatte im Sommer 2017 den Weg für das Zwölf-Millionen-Euro-Projekt freigemacht. Doch nun gibt es Streit zwischen Befürwortern und Gegnern.



Noch im Sommer dieses Jahres werden die Bürger der beiden vom Bau betroffenen Kommunen an den jeweiligen Brückenenden nun darüber entscheiden, ob ihre Gemeinderäte die Planungen des Hofer Kreistags verhindern oder unterstützen sollen. In Lichtenberg treten die Einwohner am Sonntag, 16. September, an die Urnen, bereits am Sonntag, 22. Juli, sind die Wahlberechtigten in Issigau an der Reihe.



Zu dieser kleinen Gemeinde mit ihren knapp 1000 Einwohnern gehört die mitten im Wald liegende „Streusiedlung Eichenstein“ mit etwa zwei Dutzend Häusern. In einem davon lebt die Familie von Stefan Pfeiffer, einem Unternehmer. Er und einige Mitstreiter haben unter den etwa 800 Wahlberechtigten aus Issigau 145 Bürger gefunden, die ihre Initiative Höllental (IH) unterstützt haben. Diese verficht das Bürgerbegehren „Gegen die Errichtung einer Fuß-gängerbrücke über das Höllental“, dass in drei Wochen zur Abstimmung steht. Die Gemeinde, so die IH, solle „sicherstellen, dass das Projekt nicht verwirklicht wird“ und es auch nicht mehr politisch unterstützen. Dass ihre Idylle in Eichenstein durch einen möglichen Touristenansturm massiv bedroht wäre, spielt für die Initiatoren der IH sicher auch eine Rolle.



Das aber gefällt dem Gemeinderat nicht, denn im Prinzip sind dessen Mitglieder ja dafür. Das Kommunalparlament legt deshalb auch ein eigenes Ratsbegehren zur Abstimmung vor. Die Kommunalpolitiker von Issigau wollen sich von der drohenden Pflicht befreien, rechtlich gegen das Brückenprojekt vorgehen zu müssen: Die Kosten seien unkalkulierbar, heißt es parteiübergreifend. Damit es aber bei einem theoretisch möglichen unklarem Ausgang der beiden Entscheide einen letztgültigen Bürgerwillen gibt, fehlt auch nicht die notwendige Stichfrage auf dem Zettel, um mit einem dritten Kreuz den bevorzugten Bürgerentscheid zu kennzeichnen.





Der Bund Naturschutz ist vorsichtig optimistisch



Unstrittig ist: Der Ausblick wäre spektakulär, vor allem vom östlichen Part des Wegs. Zirka 140 Meter misst der größte Höhenabstand zwischen dem Steg und dem Tal mit seinen schroffen Felsen und den dichten Wäldern; ein Wasserkraftwerk direkt darunter gibt es auch. Vom westlichen Lohgraben wiederum würde der Blick bei schönem Wetter weit nach Norden in den Thüringer Wald reichen.



Aber IH-Chef Stefan Pfeiffer glaubt nicht an einen langfristigen Tourismus-Push. „Kurzfristig vielleicht. Aber das sind dann meist Tagesausflügler.“ Und diese würden kaum Geld für die örtliche Tourismuswirtschaft dalassen. Der Kritiker gibt sich verantwortungsbewusst: „Uns treibt der Naturschutz um.“ Schließlich stünde das Höllental seit 1997 unter Naturschutz und in dem laut dem damals erstellten Gutachten müsse sogar der Wandertourismus einge-schränkt werden. Der Bund Naturschutz freilich ist nicht grundsätzlich abgeneigt. Man solle erst mal eine weitere – kleinere und weniger spektakuläre – Brücke im nahe gelegenen Lohnbachtal bauen, um zu sehen, wie sich dort die Nachfrage entwickelt.



„Wir sehen weit über den Frankenwald hinaus Interesse“, sagt hoffnungsfroh Hofs Landrat Oliver Bär (CSU). „Der Planungsprozess schreitet voran, wir informieren als Projektträger bestmöglich.“ Lichtenbergs Bürgermeister Holger Knüppel (CSU) freilich ist bereits frustriert über den teilweisen Widerstand seiner Bürger: „Die Leute jammern nur rum. Aber wenn du etwas machst, ist es auch nicht richtig. Viele Menschen wollen eigentlich gar keine Veränderung, sie sind gegen alles.“



Den aktuellen Brücken-Weltrekord hält übrigens derzeit noch ein 494 Meter langer Fußgängersteig zur Überquerung des Grabengufers bei Zermatt im Schweizer Wallis, 85 Meter geht es dort maximal in die Tiefe. Die größte Fußgängerbrücke Deutschland ist bisher der 360 Meter lange „Geierlay“ im Saarland.

(Heinz Wraneschitz)