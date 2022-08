Cordonhaus feiert

Seinen 40. Geburtstag feiert derzeit die Städtische Galerie im Cordonhaus Cham – eine Zentralstelle, die Kunst und Publikum aus der weiteren Region zusammenbringt und eine dauerhafte Einrichtung für die Präsentation zeitgenössischer Kunst ist. Dort werden Zusammenhänge konstruiert, Kombinationen gewagt und Entdeckungen gemacht, die jede Besucherin und jeden Besucher enorm inspirieren können.

Dass das seit nunmehr 40 Jahren so ist, beweist noch bis Sonntag, 21. August, die Ausstellung „40 Jahre - 4 Jahrzehnte - 4 Werke“, bei der Künstlerinnen und Künstler, die schon lange mit dem Haus verbunden sind, vier ihrer Werke aus verschiedenen Schaffensphasen zeigen. So ergibt sich eine wunderbare Erzählung über die Entwicklung der Kunst in Südostbayern. Museumsleiterin Anjalie Chaubal hat viel in den Ateliers recherchiert und eine facettenreiche Schau zusammengestellt. Und mit dieser Schau werden die Blicke auf die Kunst zur Feier des 40. noch längst nicht zu Ende sein. (Christian Muggenthaler)

Information: www.cham.de/Kultur-Freizeit