Coronabedingte Verspätung

Mit einer coronabedingten Verspätung wird das Bibelmuseum Bayern im kommenden Frühjahr eröffnet. Für den 7. April 2022 ist ein Festakt mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm vorgesehen, wie das Museum am Montag mitteilte. Ab 8. April beginnt der reguläre Museumsbetrieb für die Besucher.



Die Ausstellung im Bibelmuseum Bayern will Alltägliches sowie Historisches zur Bibel vermitteln, die Bibel in den Kontext zur Tora und zum Koran stellen sowie aktuelle Fragen zum Thema Glauben und Wissenschaft, Tod und Auferstehung abbilden.



Ursprünglich hätte die Einrichtung der Evangelischen Landeskirche (ELKB) schon im Dezember 2020 eröffnet werden sollen. Neben dem Lockdown und Corona hatten auch Probleme mit den neuen Vitrinen für Verzögerungen gesorgt. Die Exponate stammen von privaten und öffentlichen Leihgebern aus Nürnberg und aus Österreich.



Träger des Bibelmuseums ist das Bibelzentrum Bayern. Zu den Förderern des Projektes gehören neben der ELKB unter anderem die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, der Deutsche Verband der Archäologie sowie die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

(Ute Wessels, dpa)