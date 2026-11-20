Der Danner-Preis ist eine der wichtigsten und am höchsten dotierten Auszeichnungen für angewandte Kunst und Kunsthandwerk im deutschsprachigen Raum. Im Schauspielhaus in Nürnberg wurden nun der Preis und weitere Ehrenpreise vergeben. Anschließend wurde dann im Neuen Museum eine Ausstellung mit den prämierten und weiteren Werken eröffnet.



Gut 50 Arbeiten – Schmuck, Flechtwerk, Holz, Glas, Keramik, Metall, Mixed Media, Papier, Textil und Stein – sind dort zu sehen. Die Jury mit Markus Eder als Vorsitzendem der Danner-Stiftung an der Spitze bemühte sich, aus über 200 Bewerbungen möglichst interessante Beispiele kunsthandwerklichen Schaffens auszuwählen und mit Isolde Bazlen als Kuratorin in einem großen, durch lange Stoffbahnen unterteilten Raum des Neuen Museums auszustellen.



Den Hauptpreis der Jury erhielt Ute Kathrin Beck mit ihrer über einen Meter hohen Keramikarbeit Orakel I – ein geheimnisvolles, sich aus urwelthaften, korallenartigen Polypen emporschlängelndes Objekt aus schamottierendem Steinzeug als Grundmaterial, dessen Oberfläche mit einer metallisch glänzenden Lüsterglasur überzogen ist. Dieses Objekt war der Jury die Prämierung mit dem Danner-Preis von 20.000 Euro wert.



Alle drei Jahre soll im Auftrag der „Benno und Therese Danner’sche Kunstgewerbestiftung“ auf Anregung eines Münchner Schmuck-Professors diese Ausstellung stattfinden, um Kunsthandwerk einer „tatkräftigen Förderung in jeder Hinsicht“ zuzuführen. Das Wirken der Stiftung spiegelt die Geschichte des 20. Jahrhunderts seit Mitte der 1920er-Jahre wider.



Unter der Führung von Markus Eder gibt es einen verlässlichen Turnus der Ausstellungen und Auszeichnungen. Zum zweiten Mal fand die Veranstaltung in Nürnberg statt. Bei der üppigen Vernissage blieb viel Zeit für die Besichtigung der präsentierten Exponate, besonders natürlich der vier weiteren Ehrenpreisträgerinnen und -preisträger.



Markus Marschmann hat aus den Glasöfen des Bayerischen Waldes die multimediale Installation Apparat 987 mitgebracht, eines der wenigen Glasobjekte aus der Welt von Glaskunst und Kunstglas. Das Interesse daran wird hauptsächlich durch die Tutsek-Stiftung in München am Leben gehalten. Marschmanns 2 Meter hoher Apparat besteht aus Studio- und Laborglas für die medizinischen Vorrichtungen, für die Kanülen, für das Gestänge, das die Einrichtung in wirrer Anordnung hochhält. Stahl, Aluminium, geformt, gebogen auch durch die 3D-Drucker, ist da eine geradezu klassische Mischung zwischen medizinischer Apparatur und künstlerischem Ausdruck einer Apparatemedizin.



Florian Clemens Meier hat in seiner Installation als Bausteine unserer Existenz Messer nicht zum Sezieren, sondern zum Essen artig auf einem Esszimmertisch gruppiert: Messerteile aus verschiedenster Herkunft und Erfindung, neu gebohrt, geschliffen, gegossen, geklebt zu einem Tisch-Arrangement für sechs fröhliche Esser.

Sehenswerte Exponate

Auch aus Nürnberg ist Sabine Steinhäusler mit ihrem zu Broschen längs gezogenen Silber und Edelstahl. Still heißen die fünf Variationen dieses künstlerischen Prozesses, manches erinnert an die Tintenfischknochen, die man Wellensittichen in den Käfig hängt – in der Tat ein sehr stiller, wenig aufwendiger Schmuck.



Ayaka Terajima hat bei ihrem Keramikobjekt Little eight tubes Abdrücke aus Verpackungsmaterial hergestellt und zusammengebaut: in der Ausstellung ein besonders interessantes Exponat aus dem „trash from daily life“.



Das alles ist durchaus sehenswert neben den Exponaten, die gerade besonders aktuelle Gewerke thematisieren: etwa Turid Schuszters textile Raumbesiedlung, zusammengenäht aus Leinengarn und papierummanteltem Draht. Farblich äußerst interessant changierend, in der Form wie eine neue Lebenswelt aus den Dune-Filmen.



Die Ausstellung verweist in diesen Arbeiten auch auf neue Materialien, die Einbeziehung von KI und von neu konzipiertem Werkzeug. Sie stellt in Nürnberg „auf der großen Bühne des Kunsthandwerks“ (Bazlen) eine Reihe interessanter und gewagter Grenzgänger vor. Der Preis ist wie vor 100 Jahren nicht als Unterstützung, sondern als Auszeichnung gedacht. (Uwe Mitsching)

Bis 4. April 2027. Neues Museum Nürnberg, Klarissenplatz, 90402 Nürnberg. Montag geschlossen, Donnerstag 10 bis 20 Uhr, sonst 10 bis 18 Uhr.

www.nmn.de

