Kultur

Die Fortsetzung der Geschichte um Abahachi (Michael Bully Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) wollten viele Menschen sehen. "Das Kanu des Manitu" sahen insgesamt über sechs Millionen, einige davon auch im Ausland. (Foto: Constantin Film/Luis Zeno Kuhn)

09.02.2026

Deutsche Filme feiern Rekorderlöse im Ausland

Deutsche Filme locken im Ausland Millionen an – von "Das Kanu des Manitu" bis zu Angelina Jolie als Maria Callas. Welche Titel räumen weltweit ab?

Deutsche Filme kommen im Ausland gut an: Im vergangenen Jahr haben sie außerhalb Deutschland Spitzenerlöse eingespielt. Wie German Films als die Auslandsvertretung des deutschen Films in München mitteilte, erzielten sie Einnahmen von knapp 250 Millionen Euro und zogen mehr als 33 Millionen Zuschauer an. Das sei mehr als eine Verdoppelung bei den Einnahmen (2024: 116 Millionen Euro) wie auch bei den Besucherzahlen (2024: 15,8 Millionen). 

Im Jahr 2025 wurden weltweit insgesamt 594 deutsche Filme - Mehrheits- und Minderheitsproduktionen - in 87 Ländern ausgewertet. Darunter befanden sich 297 Titel, die als überwiegend deutsche Produktionen aus Deutschland stammten. Im Vergleich zu den Vorjahren bedeute das sowohl bei der Zahl der ausgewerteten Titel als auch bei der internationalen Reichweite eine deutliche Ausweitung.

"Maria" und "Das Kanu des Manitu" räumen im Ausland ab

Zu den erfolgreichsten mehrheitlich deutschen Produktionen des Jahres 2025 zählten "Maria" mit Angelina Jolie als Maria Callas in der Hauptrolle und Michael "Bully" Herbigs Westernkomödie "Das Kanu des Manitu"; außerdem der Animationsfilm zum 50-jährigen Bestehen des Europa-Parks "Grand Prix of Europe", "September 5" von Tim Fehlbaum über den Anschlag von Palästinensern auf das Team Israels bei den Olympischen Spielen 1972 in München sowie "Alles voller Monster". 

Diese fünf Filme erzielten als erfolgreichste Titel zusammen allein schon knapp 50 Millionen Euro an internationalen Kinoeinnahmen und erreichten 6,64 Millionen Zuschauer. Wie bereits im Vorjahr erwies sich auch 2025 Europa als wichtigster Absatzmarkt für majoritär deutsche Filme. So werden Filme bezeichnet, bei denen der größte Finanzierungsanteil deutsch ist. 

Internationale Koproduktionen als Umsatztreiber

Bei den minderheitlich deutschen Produktionen führte der US-amerikanisch-deutsche Spielfilm "All das Ungesagte zwischen uns": Der Film erzielte 70,4 Millionen Euro Umsatz und zog 8,46 Millionen Zuschauer an. Auf Rang zwei folgte "Der Phönizische Meisterstreich" mit 32,4 Millionen Euro Einnahmen und 3,71 Millionen Zuschauern. (dpa)
 

