Es gibt noch Tickets für die Bayreuther Festspiele

Für die Bayreuther Festspiele gibt es rund eine Woche vor dem Start noch Tickets. Auf dem Spielplan findet sich bei einigen Aufführungen der aktuelle Hinweis, dass im Ticketshop noch Restkarten zu haben seien: am 29. Juli beispielsweise für die Oper "Siegfried", den dritten Teil des "Ring des Nibelungen". Aber auch die "Parsifal"-Inszenierung, in der Zuschauerinnen und Zuschauer spezielle Virtual-Reality-Brillen tragen können, ist noch nicht ausverkauft.



Keine Tickets gibt es indes mehr für "Lohengrin" mit Christian Thielemann am Pult - und für die diesjährige Neuinszenierung, "Die Meistersinger von Nürnberg".

Im vergangenen Jahr meldeten die Festspiele wenige Tage nach dem Start, dass alle Karten verkauft worden waren. Im Jahr zuvor hatte es Schlagzeilen darüber gegeben, dass das wohl exklusivste Opern-Event in Deutschland, für das Wagner-Fans oft jahrelange Wartezeiten in Kauf nehmen mussten, nicht mehr alle Tickets losgeworden war.



Die Wagner-Festspiele beginnen am 25. Juli mit der Premiere der neuen "Meistersinger" und enden am 26. August. (dpa)