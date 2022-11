Goldschatz geraubt

Die Hauptattraktion ist weg - geraubt: Einbrecher haben aus dem Kelten-Römer-Museum den Manchinger Goldschatz gestohlen - alle 483 Münzen aus der Zeit um 100 vor Christus, rund vier Kilogramm schwer und heute mehrere Millionen Euro Sammlerwert.

Die Münzen waren im Sommer 1999 bei Grabungen auf dem Gebiet von Manching entdeckt worden. Das einstige Oppidum Manching war eine herausragende keltische Siedlung und zählt dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zufolge zu den bedeutendsten Bodendenkmälern nördlich der Alpen.

"Der Verlust des Kelten-Schatzes ist eine Katastrophe, die Goldmünzen als Zeugnisse unserer Geschichte sind unersetzlich", sagte Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU). Der kulturelle Schaden sei enorm. "Wer auch immer diese Tat begangen hat: Jemand hat sich an unserer Geschichte vergangen und unfassbare kriminelle Energie dafür an den Tag gelegt."

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlung übernommen. Zu klären ist zum Beispiel, ob der Einbruch mit einem Sabotageanschlag auf einen Technikraum der Telekom in Manching in Zusammenhang steht. Mehrere durchtrennte Glasfaserkabel bewirkten, dass bei vielen Telekomkunden in der Region Internet und Telefon ausfielen – und damit vielleicht auch die Alarmverbindung des Museums zur Polizei. (BSZ)