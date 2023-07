Michael Verhoeven gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Regisseure. In vielen seiner Filme setzte er sich mit politischen und gesellschaftskritischen Themen auseinander. Privat geht er seit 60 Jahren mit Schauspielerin Senta Berger durchs Leben. Das erfolgreiche Paar arbeitete auch häufig zusammen. Jetzt wird Michael Verhoeven 85 Jahre alt. Seinen Geburtstag (13. Juli) will er mit seiner Familie verbringen, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.



BSZ: Was bedeutet Ihnen die Zahl 85? Ist der Geburtstag für Sie ein Tag wie jeder andere?

Michael Verhoeven: Ich denke etwa seit einem Jahr an dieser Zahl herum. Vorher hatte sie keine Bedeutung für mich. Und in einem Jahr wird sie wieder keine Bedeutung haben. Heute denke ich, wie kurz doch 85 Jahre sind und wie reich und voll mein Leben war und ist.



BSZ: Wenn Sie auf Ihre Karriere und auf Ihr Leben zurückschauen: Worüber freuen Sie sich besonders?

Verhoeven: Meine Karriere und mein Leben sind eng verbunden - und beschreiben dennoch zwei sehr verschiedene, unvergleichbare Wege. Ich freue mich, dass mir einige Arbeiten geglückt sind und dass sie sogar manches bewirken konnten. Ich denke an meine Filme wie "Die Weiße Rose", "Das Schreckliche Mädchen" oder "Die Mutprobe". Ich denke auch an "Die schnelle Gerdi" - die wohl erste Fernsehreihe, in deren Mittelpunkt eine alleinstehende Taxifahrerin steht, die sich ihre Unabhängigkeit bewahrt und ohne es genau zu wissen, eine Feministin ist. Ich freue mich an der Senta und an der Familie, die sie zusammen hält.



BSZ: Gibt es Entscheidungen, die Sie rückblickend gerne anders getroffen hätten?

Verhoeven: Nein.



BSZ: Die Welt durchlebt gerade viele Krisen - von Corona über den Klimawandel bis zum Krieg in der Ukraine. Gibt es etwas, dass Sie trotz allem zuversichtlich stimmt?

Verhoeven: Ich habe mich dafür entschieden, zuversichtlich zu sein. Deshalb glaube ich an die menschliche Vernunft, an ihren Überlebenswillen und ihre Kreativität.



BSZ: Wie wollen Sie Ihren Geburtstag verbringen?

Verhoeven: Gesund. Und mit meiner Familie in unserem blühenden Garten. Ich werde an meine Mutter denken, die mich vor 85 Jahren unter Lachen und Weinen geboren hat.

Zur Person: Michael Verhoeven wurde in Berlin geboren und stammt aus einer Schauspielerfamilie. Er studierte Medizin, ehe er in den 1960er Jahren als Regisseur zu arbeiten begann. Mit seiner Frau Senta Berger gründete er eine Filmproduktionsfirma. Verhoeven wurde vielfach ausgezeichnet, sein Film "Das schreckliche Mädchen" war 1991 für einen Oscar nominiert. Verhoeven und Berger leben nahe München. Das Paar hat zwei Söhne, die ebenfalls in der Filmbranche tätig sind.

(Interview: Ute Wessels, dpa)