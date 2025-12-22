Kultur

77 italienische Werke aus der Sammlung Martin von Wagners kann man in Würzburg gerade studieren. (Foto: Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, A. Mischke)

22.12.2025

Italienische Zeichenkunst: Sinnliche Szenen und lebendige Figuren

Im Würzburger Martin-von-Wagner-Museum kann man gerade höchste italienische Zeichenkunst aus vier Jahrhunderten bestaunen

Einen großen Schatz beherbergt das Würzburger Martin-von-Wagner-Museum in der Residenz: über 2000 italienische Zeichnungen der Renaissance und des Barock. Gesammelt hat sie der Kunstagent des späteren bayerischen Königs Ludwig I. Martin von Wagner (1777 bis 1858). Im Auftrag des Wittelsbachers sichtete er eine Vielzahl von Kunstwerken, konnte selbst viele erwerben. Am Ende seines Lebens übermachte er der Universität seiner Geburtsstadt Würzburg unter anderem über 8000 Zeichnungen. Seine Vorliebe aber galt solchen von der Hand italienischer Künstler.

Eine kleine Auswahl von 2104 Werken aus dem 15. bis 18. Jahrhundert, nämlich 77 Blätter, sind nun in der kleinen Galerie des Martin-von-Wagner-Museums zu bestaunen unter dem Titel Idee und Linie. Die Zeichnung disegno galt als „Mittel zur Erschließung der sinnlichen Welt“, als „Weg zu idealer Schönheit“, wie es im Begleitheft heißt. Die zeichnerische Linie kann plastische Körperlichkeit, malerische Vielfalt und dynamische Bewegung ausdrücken, neben dem flüchtigen Erfassen einer Augenblicksimpression. Die Ausstellung ist in acht Themenbereiche gegliedert und beginnt unter dem Begriff „Gewand und Haltung“ gleich mit einer Figur im Mantel vom Ende des 15. Jahrhunderts mit einer meisterlichen, plastisch fast greifbaren Silberstiftzeichnung, die durchaus in die Nähe zu Botticelli zu rücken ist.

Schwerpunkt liegt auf der menschlichen Figur

Der Schwerpunkt liegt auf der menschlichen Figur, etwa beim stolzen General Orsini, den eindrucksvollen Gestalten des Propheten Jesaja oder des Apostels Andreas, bei der sanften Gruppe von Mutter und Kind oder der entschiedenen Gestik einer Justitia. Häufig sind das Entwürfe für die Ausmalung von Kirchen, etwa imponierend in der Gewandfülle die Taufe des Kämmerers.

Manche Zeichnungen aber charakterisieren typisch menschliche Verhaltensweisen, etwa bei einem stolzen Schauspieler, bei einer betrügerischen Sternendeutung mittels Fernrohr oder dem zufriedenen Dasein von drei Mönchen. Die Aktzeichnung war wichtig für die Darstellung von mythologischen oder christlichen Themen und diente als Beweis zeichnerischen Könnens. Da gibt es vielfigurige Blätter mit Putti, mit weiblichen Akten oder stehenden männlichen Akten, aber auch einen ausdrucksvollen, sitzenden männlichen Akt von Bernini, einen liegenden von Mengs oder eine Aktfigur, die an einen toten Christus erinnert.

Wenige Blätter befassen sich mit Natur und Tieren, umso imponierender sind da in ihrer Dynamik die bewegte Tigerin im Sprung von Giulio Romano, aber auch die schönen Pferde vom Markusdom oder die des Neptun oder die römische Wölfin mit Romulus und Remus in einer Landschaft. Klassische Bauformen Roms und die zugehörige Ornamentik regten an zur Nachahmung in der Architektur von Kirchen.

Meisterliche Verunstaltung eines Gesichts

Die zeichnerische Beherrschung der nackten menschlichen Figur vor allem bei Szenen aus der antiken Mythologie war Voraussetzung für Darstellungen aus den Dichtungen von Ovid oder Homer, wie etwa beim Urteil des Paris. Natürlich war auch das Porträt, der Kopf, ein wichtiger Gegenstand des Zeichnens, etwa für emotionalen Ausdruck, beispielsweise zu verfolgen bei den Studien eines weiblichen Kopfes bei Barocci oder beim wunderbar lebendigen Porträt einer jungen Dame von Bernini. Meisterlich ist auch die groteske Verunstaltung eines Gesichts.

Madonnendarstellungen, die Kreuzigung Jesu und die Verherrlichung Marias waren beliebte zeichnerische Themen. So gibt es neben einer Heiligen Familie von Rosselli, einem leidenden Christus am Kreuz, einer Beweinung des Leichnams Jesu auch eine Maria in den Wolken und eine Aufnahme der Gottesmutter in den Himmel.

Auch die Geschichten des Alten und Neuen Testaments regten zum Zeichnen an. Besonders dramatisch bewegt ist dabei Esther vor Ahasver aus dem Umkreis von Tiepolo. Der kleine Einblick in die umfangreiche Zeichnungssammlung von Martin von Wagner, begleitet von einem informativen Kurzführer, ist quasi Nebenprodukt eines umfassenden internationalen Forschungsprojekts unter Leitung von Eckhard Leuschner (Universität Würzburg) über italienische Zeichenkunst über vier Jahrhunderte hinweg. (Renate Freyeisen)

Bis 22. März 2026. Martin von Wagner Museum, Kleine Galerie, Residenzplatz 2, Tor A,
97070 Würzburg. Dienstag bis Samstag 13.30 bis 17 Uhr, Sonntag 10 bis 13.30 Uhr im Wechsel mit der Antikensammlung.
martinvonwagner-museum.com
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es an Silvester ein bundesweites Böllerverbot geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz