Kultur

Daniel Grossmann dirigiert das Orchester. (Foto: JCOM, Stefan Randlkofer)

12.10.2026

Jewish Chamber Orchestra: Schon jetzt den Jahreswechsel feiern

Am Dienstag findet zum zwölften Mal das Neujahrskonzert des Jewish Chamber Orchestra Munich statt

Im Gregorianischen Kalender ist das ein ganz gewöhnlicher September oder Oktober, in München mit der Ausnahme Oktoberfest. Aber im jüdischen Kalender ist Tischri der erste Monat des Jahres und der erste Tag davon heißt Rosch ha-Schana. Eigentlich reicht das schon, um zu wissen, warum Daniel Grossmann und sein Münchner Jewish Chamber Orchestra (JCOM) schon jetzt zum „Neujahrskonzert“ einladen und Neujahr feiern.

Man begeht den Beginn des Jahres 5787, man feiert mit süßen Sachen, mit einer inneren Erneuerung, mit einer Vergebung der schlechten Taten des letzten Jahres: Also ist Neujahr hier kein Silvestertrubel, sondern eher ein inneres Fest der ethischen Erneuerung.

Aber Daniel Grossmann, eloquenter Redner, passionierter Forscher und begeistert von der Idee, jüdische Musikkultur wieder in das kulturelle Bewusstsein der Gesamtbevölkerung zu bringen, steht mit seinen verschiedenen kulturell-musikalischen Beiträgen mitten im Münchner Kulturleben: seit zwölf Jahren mit diesem „Jüdischen Neujahrskonzert“, das dieses Jahr am 13. Oktober um 20 Uhr im Prinzregententheater stattfindet.

Das betont er im Gespräch mit der Bayerischen Staatszeitung auch als den zentralen Gedanken seiner Arbeit: „Ich möchte jüdische Traditionen in die Öffentlichkeit bringen. Wir wollen nicht missionieren, aber jeder Besucher ist uns herzlich willkommen.“ Will sagen: Das Konzert ist praktisch jedes Jahr ausverkauft, etwa 15 Prozent sind jüdische Besucher, der Rest die Münchner Stadtgesellschaft. „Es sollen Menschen zusammenkommen, die etwas lernen, sich unterhalten.“

Deshalb ist Grossmann nicht nur Dirigent des JCOM, sondern auch Conférencier, er erzählt mal einen typisch jüdischen Witz oder stellt die zwei Kantoren vor, die regelmäßig als Solisten auftreten: dieses Mal Nachman Turgeman und Yitzchak Zelman aus Israel.

Und weil Kantoren jüdischer Gemeinden immer auch nach ihren gesanglichen Fähigkeiten und Kenntnissen ausgesucht werden: Ihre Lieder aus dem Bereich von Gebet, Exegese oder virtuosem Gesang sind Beispiele hochvirtuoser Interpretation.

Das gesamte Programm ist ein Überblick über die synagogale Musik, über jiddische Musik, insgesamt das, was es an jüdischer Musik traditionell gibt – auch die Lieder an die „Mame“ zur Verehrung der jüdischen Mutter.

Heiter und süß: Musik als Entsprechung des Charakters des Feiertags

Grossmann war für die Programme seiner Neujahrskonzerte immer auf der Suche nach Musik, die dem heiteren, „süßen“ Charakter des Feiertags entspricht: selbst heitere Einakter des (jüdischen) Komponisten Jacques Offenbach.

Ihn hätte Grossmann sich als „Strauß der Juden“ vorstellen können. Aber schließlich fand er in den letzten Jahren das typische „Kantorenkonzert“ als das Beste, um einen jiddisch-musikalischen Zusammenhang herzustellen: besonders mit der Tradition des jüdischen Liedes, das durchaus auch Züge von Selbstironie haben kann.
Besucher des jüdischen Neujahrskonzerts sind immer wieder erstaunt über die gesangliche Qualität der Kantoren. Grossmann hat einen Überblick über die Szene der Besten, „es gibt höchstens ein Dutzend: Das ist höchste Klasse.“

Meistens kennt er die Sänger, die überhaupt infrage kommen, neue schaut und hört er sich über Youtube an, ein professioneller Opernsänger kommt für ein Kantorenkonzert nicht in Betracht: „Ich will die ganz traditionell-orthodox-kantorale Breite der Tradition“, sagt er. „Das möchte ich auch nicht aufweichen durch Opern- oder Musicalmelodien oder durch die Mitwirkung einer Kantorin. Das gibt es manchmal in liberalen Synagogen der USA.“

Nach der Auswahl der Kantoren kommt es etwa ein halbes Jahr vor dem Konzert zur Auswahl des Programms. Im breiten Repertoire kommen durchaus auch Stücke vor, die Grossmann neu sind, seine Spezialität sind jüdische Stücke osteuropäischer Tradition. Aber er betont: „Die Konzerte leben von der gesamten Musikkultur jüdischer Kantoren.“ (Uwe Mitsching)

Karten an allen Vorverkaufsstellen.
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es nur noch ein Krankenversicherungssystem geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz