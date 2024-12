Junges Publikum im Blick

Ab September wird das Landestheater Niederbayern mit Elisa Gogou eine Generalmusikdirektorin haben. Sie folgt auf Basil H. E. Coleman, dessen Vertrag der Zweckverband Landestheater Niederbayern nicht verlängerte.

Diese Entscheidung war bereits 2021 gefallen. Es folgten 110 Bewerbungen, acht Kandidatinnen und Kandidaten wurden zu einer Arbeitsprobe mit der Niederbayerischen Philharmonie und mit Gesangssolisten eingeladen. Dreien von ihnen sowie dem derzeitigen Chefdirigenten des Orchesters wurden Vorstellungsdirigate bei der Operette „Die schöne Helena“ angetragen. Letztlich empfahl die eingesetzte Findungskommission unter Einbeziehung der Meinung von Mitarbeitenden die Nominierung von Elisa Gogou - die Zweckverbandsversammlung folgte heute dieser Empfehlung.

Elisa Gogou wurde 1974 in Thessaloniki (Griechenland) geboren, wo sie Klavier und historische Musikwissenschaften studierte. Ihr Konzertexamen erwarb sie an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf und studierte Dirigieren bei Lutz Herbig. Die Stationen ihrer Karriere führten sie zunächst als Kapellmeisterin und Korrepetitorin nach Erfurt, als zweite Kapellmeisterin und Assistentin des GMD an das Südthüringische Staatstheater Meiningen sowie als erste Kapellmeisterin an das Stadttheater Bielefeld. Seit der Spielzeit 2016/2017 ist Gogou erste Kapellmeisterin und Stellvertreterin des GMD am Anhaltischen Theater Dessau.

Der Zweckverbandsvorsitzende und Vorsitzende der Findungskommission, Thomas Pröckl, lobte Elisa Gogous professionellen Umgang am Pult sowie ihre zugewandte und verbindliche Art. „Die klaren Vorstellungen und Pläne für die weitere Entwicklung der Musikalischen Abteilung des Landestheaters Niederbayern haben uns alle voll und ganz überzeugt."

Elisa Gogou wird ihre Stelle am Landestheater Niederbayern im September 2026 antreten und mit ihrer Familie ihren Lebensmittelpunkt nach Passau verlegen. „Ich habe mich auf Anhieb in diese wunderschöne, südlich anmutende Stadt verliebt und bin mir sicher, dass meine Familie und ich uns hier sehr wohl fühlen werden. Ich kann auf die sehr gute Arbeit meines Vorgängers und des Chefdirigenten aufbauen und freue mich darauf, sie fortzuführen und weiterzuentwickeln.“

Die neue Generalmusikdirektorin wird in ihrer ersten Spielzeit drei Neuproduktionen aus dem Bereich Musiktheater leiten und drei Sinfoniekonzerte dirigieren. Sie wird das italienische Repertoire verstärkt in den Fokus nehmen und sich vielen Herzensprojekten widmen. „Die Vermittlung von Musik an ein junges Publikum ist mir sehr wichtig. Ich habe viele Ideen und fertig entwickelte Konzepte, die ich sehr gerne in Angriff nehmen möchte.“ (BSZ)