Kultur

Karl Schleinkofer wollte als Student noch Bildhauer werden, entschied sich aber mangels Budget für die Malerei. (Foto: Matthias Balk)

10.10.2026

Karl Schleinkofer: Ein leiser Mensch, ein großer Maler

Der Passauer Künstler Karl Schleinkofer, Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, ist 75 Jahre alt geworden

Eigentlich wollte er Bildhauer werden, doch die Zeichnung ist für einen jungen Künstler, der wenig finanzielle Mittel hat, die erschwinglichere Technik. Man muss dankbar dafür sein, dass der Student Karl Schleinkofer sich weder Steine noch Hammer noch einen Keilrahmen leisten konnte. Ein außergewöhnlicher Zeichner wäre uns entgangen, einer, der wie kein anderer die unmittelbare Kraft der Linie zu erschließen weiß.

Papier, Bleistift und manchmal Wachskreiden sind das Werkzeug, mit dem er ein ganzes Universum erschafft. Der 1951 in Passau geborene Karl Schleinkofer wuchs im Bayerischen Wald auf. Die Kindheit zwischen elterlicher Metzgerei und einer Oma mit Bauernhof und vielen Tieren war prägend.

Eine lebenslange Sisyphosarbeit

Der Bayerische Wald blieb Heimat, auch nach dem Umzug Mitte der 50er-Jahre nach Passau. Aus diesem handwerklich-bäuerlichen Umfeld zeichnete sich Schleinkofer heraus, schon als Kind war Zeichnen das, was er mochte und konnte, wenn auch dieses Talent damals kaum gefördert wurde.

Mit der Aufnahme an die Akademie der Bildenden Künste München änderte sich das. Er geriet an den genau richtigen Lehrer: Hans Baschang machte ihn zum Meisterschüler, später zu seinem Assistenten und förderte ihn auf breiter Ebene.

Für einige Jahre zog es ihn noch einmal zurück in den Bayerischen Wald, bis er Mitte der 80er-Jahre nach Wien ging. Erste Einzelausstellungen folgten. Seit 1983 erfüllt er an der Universität Passau – mit Unterbrechungen – einen Lehrauftrag für Zeichnerisches Gestalten, 1996 hatte er eine Vertretungsprofessur an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe.

Jahrelang arbeitete Schleinkofer in Schloss Vornbach am Inn, in Nachbarschaft zu Arnulf Rainer, dessen Rat er schätzte und mit dem er auch ausstellte. 2015 wurde er in die Akademie der Schönen Künste aufgenommen.

So ungewöhnlich Schleinkofers Emanzipation aus dem bäuerlichen Umfeld war, so unzeitgemäß empfindet er sich in seiner obsessiven Zeichenarbeit. Zurückgezogen im Passauer Atelier schließt er die Außenwelt weitgehend aus. Er hat seine Welt im Innern, aus der er in immer wieder neuen Anläufen, Korrekturen und Überprüfungen versucht, Bilder eines Innenraums im Außenraum zu schaffen, die alle Widersprüche stimmig machen.

Es ist eine lebenslange Sisyphosarbeit, die nach der Quadratur des Kreises sucht. Das Zeichnen bleibt für ihn die einzig mögliche Form des Ausdrucks. Im Glücksfall findet sich darin die Wirklichkeit, gefiltert aus der umgebenden Realität.

Wer Schleinkofers Arbeit über die Jahre verfolgt, erkennt Phasen dynamischer Abfolge von Bewegung und Ausdehnung organischer Liniengespinste, dichte Zusammenballungen und Bereiche der Auflösung in fein abgestimmten Grauwerten. Manche dieser Strukturen sind von solcher Präsenz, dass man von bildhauerischem Zugriff sprechen möchte. Die Arbeit ist enorm, exzessiv und führt den Zeichner bis an den Rand des Abgrunds. Im Gegensatz zur analytischen Methode der verbalen Mitteilung sieht er das Zeichnen als einen synthetischen Vorgang. Dennoch hat er in komplexen Texten seine verschlungenen Wege zu erläutern versucht.

Schleinkofer ist ein leiser Mensch. Er spricht bedächtig, aber dezidiert über seine Arbeit und man spürt, dass er eine klare Zielvorstellung hat – ein Ziel allerdings, das in immer weitere Entfernung rückt, je näher er ihm kommt –, durchaus aber auch Abstand zu seiner Arbeit und einen feinen Humor. Kennt man seinen Weg seit den Anfängen, so kann man sehen, mit welcher Konsequenz er sein Ziel verfolgt, die krummen Linien der Welt in Ordnungen zu bringen. (Ines Kohl)                     
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es nur noch ein Krankenversicherungssystem geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz