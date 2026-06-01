Mona Asuka und die Insel-Konzerte: Eine Münchnerin auf Erfolgskurs

Ohne diese Kammer-Reihe würde im Chiemgauer Musikkleben eine Lücke klaffen. Von Claudia Trübsbach 2002 gegründet, strahlen die Insel-Konzerte auf Herrenchiemsee längst weit über die Region hinaus. Ob große Namen der Klassik-Welt oder aufregende Jungtalente: Im barocken Bibliothekssaal des Alten Schlosses auf der Herreninsel im Chiemsee wird stets ein spannender, überaus diverser Mix geboten.



Dort, im kleinen und schmucken Rahmen, konnte man seinerzeit erleben, wie der Bratschist Nils Mönkemeyer und der Pianist William Youn ihre Karrieren starteten. Heute sind sie selber auf den großen Bühnen der Klassik-Welt zu Hause. Im Jahr 2019 hatten beide die Insel-Konzerte übernommen, im vorigen Jahr wurden sie von Mona Asuka beerbt.

Sowohl hoher Anspruch als auch gute Auslastung

Aus der Reihe hat die junge Pianistin aus München einen überaus agilen Ort der Begegnung gemacht. Schon in ihrem ersten Jahr konnte Asuka ureigene, spannende Akzente setzen. Alles stimmte: der künstlerische Anspruch genauso wie die Auslastung.



Auch im zweiten Jahr reihen sich in den sieben Konzerten bis zum 25. Oktober veritable Höhepunkte aneinander. Das versprechen allein die Namen der Ausübenden. So ist der bekannte Tenor Julian Prégardien mit einem interdisziplinären Schubert-Bühnenprojekt zu erleben (16. August). Der gefeierte Bariton Konstantin Krimmel, auch bekannt von der Bayerischen Staatsoper, rückt ebenfalls Franz Schubert in den Fokus (20. September).



Zuvor koppelt das junge Amelio-Trio, Preisträger des ARD-Wettbewerbs 2023, Charles Ives mit Haydn und Brahms (21. Juni). Mit dem Programm By the Lake gastiert zudem die vielfach ausgezeichnete Camerata Vocale München (27. September). Für Tango-Melancholie sorgt das „Cuarteto SolTango“ (9. August). Beim Finale erklingt auch die große Romantikerin Emilie Mayer (25. Oktober).



Schon der Auftakt der diesjährigen Insel-Konzerte an diesem Sonntag lässt aufhorchen: Mit German Tcakulov präsentiert sich ein führender Bratschist seiner Generation. Was dieser Musiker in seinen jungen Jahren bereits erreicht hat, dafür brauchen andere ein ganzes Leben. Seine Lehrmeisterin, die berühmte Bratschistin Tabea Zimmernann, machte ihn zu ihrem Assistenten. Er unterrichtete in Berlin und München, war Mitglied im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und Professor in Karlsruhe. Seit Oktober 2024 wirkt Tcakulov als Professor am Salzburger Mozarteum. Bei den Insel-Konzerten gestaltet er im Bibliothekssaal des Alten Schlosses die hochvirtuose Solo-Suite Nr. 2 von Max Reger. Mit Asuka am Klavier erklingen zudem Duo-Sonaten von Schubert, Johann Sebastian Bach und Brahms. Auch das feurige FAE-Scherzo von Brahms kommt zu Gehör. Das Konzert am 31. Mai beginnt um 15 Uhr, mit einer Einführung um 14 Uhr.



Und was wären die Insel-Konzerte ohne leckeres Gratisgebäck in der Pause? Asuka backt es selbst. Ihr BR-Klassik-Format Mona’s Cake Paradise wurde während der Pandemie bekannt. Auch ihre Pausen-Muffins sind längst Kult. (Marco Frei)

