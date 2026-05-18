Mozartfest Augsburg: Jubiläum mit etwas Nostalgie

Im zehnten Jahr seiner künstlerischen Leitung machte sich Simon Pickel das Mozartfest Augsburg zur persönlichen Herzenssache. Heißt: Er lud bewusst die Künstlerinnen, Künstler und Ensembles ein, die in den neun Vorjahren für unvergleichliche, ja unvergessliche musikalische Erlebnisse gesorgt oder hohe Priorität auf seiner dramaturgisch reizvolle Kontraste schaffenden Wunschliste hatten.



So kommt zum Beispiel Sir John Eliot Gardiner, der zum Finale am 31. Mai mit seinem Constellation Orchestra und der Klarinettistin Nicola Boud reichlich Rokokoglanz in die akustisch fabelhafte evangelische Kirche St. Ulrich zaubern dürfte.

Goldglänzendes Design

Nicht zuletzt das goldglänzende Design verriet, dass jeder der handverlesenen Gäste mit seiner künstlerischen Exzellenz in einer Klassik-Olympiade mehrfach Gold geholt hätte! Das gilt für die mit ihrem Tenorsaxofon Barock wie Bowie virtuos umarmende, ungemein charismatisch glitzernde Jess Gillam und ihr siebenköpfiges Ensemble. Das gilt für das Danish String Quartet oder den RIAS Kammerchor Berlin unter der Leitung von Justin Doyle samt der pfiffigen Begleitung durch den Vogelstimmenimitator Uwe Westphal. Das gilt für Chilly Gonzales, der solo und mit Songs With Words die Auftaktabende in der Clubatmosphäre des Kesselhauses in exzentrisch-genialer Mozartmanier explodieren ließ.



Und das gilt vorausblickend für Solistinnen und Solisten wie Isabelle Faust, die Jussen-Brüder oder die Hornistin Sarah Willis, in deren Konzert Mozart mit Mambo fusioniert, um pars pro toto Persönlichkeiten zu nennen, auf deren einnehmende Präsenz man sich noch freuen darf.



Bereits zur „Halbzeit“ und damit nach sechs ausverkauften Konzerten an vier Orten – das Herrenhaus Bannacker zum Beispiel feierte Premiere als naturidyllische Mozartfest-Stätte – herrscht in Augsburg einmal mehr musikalischer Ausnahmezustand.



Dass Leopold Mozart der Nukleus für das Festival (sowie für das Mozart-Label in Augsburg) ist, wird Simon Pickel nicht müde zu betonen. Das beinhaltet auch das Überliefern großartiger Kompositionen und das Weiterdenken mit substanzvoll Eigenem. Exakt dafür steht das skandinavische Streichquartett mit seiner melancholischen wie expressiven Klangmagie im Nordic By Nature-Programm. Kühn behauptete sich dessen künstlerischer Freigeist, um sich im ersten Teil zum Beispiel in Beethovens Streichquartett Nr. 16 mit stupender instrumentaler Virtuosität zu verbünden. Hochkonzentriert führten die vielfach ausgezeichneten Skandinavier ein gebannt lauschendes Publikum durch beseelende Licht- und Schattenseiten der Klassiker, um sie dann im „wilden“ Ritt mit mystischen Tunes aus Grönland, Schweden oder Irland vom Stuhl zu reißen.



Als berührendes Highlight nicht allein für Fans der Ornithologie entpuppte sich im Parktheater das Mit den Vögeln singen-Konzert des renommierten RIAS-Kammerchors. Paradies(vogel)isch flankierten Stimmkopf und Wissensschatz des Biologen Uwe Westphal die sinnlich-lautmalerische Reise durch die Jahrhunderte, in denen Komponistinnen und Komponisten wie William Byrd, Ravel oder Judith Bingham auf polyfone Art dem Geheimnis der Eulen oder dem Gesangsrepertoire der Nachtigall nachspürten. (R. Baumiller-Guggenberger)



Das Mozartfest dauert noch bis 31. Mai 2026, das Mozartfest für Kinder noch bis zum 21. Mai. Weitere Informationen gibt es im Mozartbüro der Stadt Augsburg im Kulturamt, Bahnhofstraße 18 1/3a, 86150 Augsburg.

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