David Reichelt (39) zählt zu den gefragtesten Filmkomponisten in Deutschland. Er schrieb die Musik für Produktionen wie „Die drei ???“, „Call My Agent – Berlin“ und die preisgekrönte Serie „8 Tage“. Im Interview spricht er darüber, wie Filmmusik entsteht, warum sie mehr sein muss als bloße Untermalung und weshalb Kreativität sich nicht automatisieren lässt.

BSZ: Herr Reichelt, die Musik in Filmen nehmen viele Zuschauer kaum bewusst wahr. Ist das für einen Filmkomponisten nicht frustrierend?

David Reichelt: Das stört mich überhaupt nicht. Bei der Serie „Hindafing“ habe ich sehr auffällige Jazzmusik geschrieben, das dachte ich jedenfalls. Nach der Premiere hat mir einer der Hauptdarsteller gesagt, dass er von der Musik gar nichts mitbekommen hat. Das hat mich tatsächlich sehr gefreut, das zu hören, da sich die Musik dann trotzdem gut in die Serie integriert hat. Meiner Ansicht nach darf sich die Musik nicht nur funktional an den Film hängen, sie sollte eine neue Ebene eröffnen und dem Film einen Mehrwert geben.

BSZ: Wie entsteht dieser Mehrwert ganz praktisch?

Reichelt: Ich arbeite grundsätzlich gegen die Zeit, da die Postproduktionspläne sehr eng getaktet sind. Meist habe ich mehrere Projekte gleichzeitig und versuche, diese blockweise abzuarbeiten, da man sich sonst in jede Klangwelt neu einfinden muss. Ich lese zuerst das Drehbuch und entwickle am Klavier die Themen. Sobald die ersten Bilder vom Dreh da sind, sitze ich im Studio, vertone die Szenen und produziere die Musik. Mein Arbeitsplatz sieht ein wenig aus wie eine Schaltzentrale mit mehreren Monitoren, Controllern und Synthesizern. Ich nehme viel mit Studiomusikern auf, bald auch wieder mit Orchester. Zudem habe ich oft Besuch von Regisseuren im Studio und wir gehen gemeinsam den Film durch: Welche Perspektive erzählen wir, wo setzen wir Akzente? Ich arbeite grundsätzlich sieben Tage die Woche und im Schnitt so zwölf bis 15 Stunden am Tag.

BSZ: Wie viel künstlerische Freiheit bleibt in einem Geschäft, in dem viele Interessen zusammenkommen?

Reichelt: Es ist immer ein gemeinsamer Prozess. Als Filmmusiker setze ich die Vision der Regie um. Dafür muss ich diese verstehen und wissen, wie ich das musikalisch übertrage. In dieser Umsetzung bin ich dann sehr frei und habe die Möglichkeit, mit neuen Klangfarben zu experimentieren. Mir ist es immer ein persönliches Anliegen, jedes Projekt individuell zu gestalten und einen eigenen „Signature Sound“ zu finden.

BSZ: Viele Produktionen setzen heute auf Bewährtes. Ist das Risiko für Experimente kleiner geworden?

Reichelt: Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht schon immer so war. Es braucht grundsätzlich Mut, Dinge anders zu machen und einen Film neu und innovativ zu erzählen. Da viel Geld hinter Produktionen steckt, geht es auch oft darum, die Risiken eines Misserfolgs zu minimieren, und natürlich wird dabei oft der gewohnte Weg gewählt. Ich arbeite aber zum Glück viel mit Leuten, die bewusst nach besonderen Ansätzen suchen.

KI und die Zukunft der Filmmusik

BSZ: Künstliche Intelligenz komponiert inzwischen ebenfalls Musik. Verändert das Ihren Beruf?

Reichelt: KI hat die Filmlandschaft sicher jetzt schon verändert. Aber eine KI arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten, und so funktioniert weder Kunst noch ein guter Film. Genau das unerwartete Element, eine neue Perspektive macht den Unterschied auch für einen guten Score, daher bin ich zuversichtlich, was die Zukunft der Filmkomponisten betrifft.

BSZ: Zu Ihren bekanntesten Arbeiten gehören „Call My Agent – Berlin“, „Die drei ???“ oder „8 Tage“. Gibt es Projekte, die Ihnen besonders nahegehen?

Reichelt: Die erste Auszeichnung war natürlich besonders, da es mein erster Kinofilm war. „8 Tage“ ist bis heute meine Lieblingsklangwelt. Die Serie war einfach eine perfekte Vorlage. Ich habe klassische Stile aufgegriffen, um diese modern zu adaptieren.

BSZ: Auch „Die drei ???“ hat viele Generationen begleitet. War das ein besonderer Moment?

Reichelt: Auf jeden Fall! „Die drei ???“, das ist einfach eine Marke, die viele kennen. Egal, woran ich aktuell arbeite, das taucht in Gesprächen immer wieder auf. Mit dem Regisseur bin ich befreundet und habe mit ihm auch schon davor gearbeitet, daher macht die Zusammenarbeit dieser Reihe total Spaß. Gerade für den dritten Teil haben wir mit großem Orchester und Chor gearbeitet, das war noch mal eine ganz andere Dimension.

Von ersten Kontakten zu großen Produktionen

BSZ: Wie kommt man überhaupt an solche Projekte?

Reichelt: Schon während meines Studiums habe ich begonnen, mich mit den Studierenden der Filmhochschule zu vernetzen. Daraus sind meine ersten Projekte entstanden, und viele dieser Kontakte sind heute selbst in der Branche tätig. Inzwischen melden sich Produktionen häufig direkt bei mir, meist weil sie meine Musik in anderen Projekten gehört haben und ihnen die Art und Weise, wie ich an die Musik rangehe, gefällt.

BSZ: Sie sagen, Sie hatten nie einen Plan B. Woher kam diese Entschlossenheit?

Reichelt: Es ist das, was mich erfüllt hat. Ich hätte nichts anderes machen wollen. Es gab auf alle Fälle schwierige Phasen, aber ich habe meinen Traum nie ernsthaft infrage gestellt. Als ich mich bei Musikhochschulen beworben habe, habe ich 18 Absagen erhalten. Beim 19. Mal hat es dann geklappt. Die Absagen waren zum Teil unvorteilhaft formuliert, etwa mit der Begründung fehlender künstlerischer Begabung. Das hat mich allerdings eher motiviert als entmutigt.

18 Absagen auf dem Weg zum Studium

BSZ: Wann haben Sie gemerkt, dass Sie Filmmusik machen wollen?

Reichelt: Ein Lehrer hat meine Theatermusik gehört und mich auf Kompositionswettbewerbe des Kultusministeriums hingewiesen. Ich habe meine Werke eingereicht und immer wieder gewonnen. Das hat mich in meinem Vorhaben bestätigt und ich habe mich schon in der siebten Klasse erkundigt, wo es möglich ist, Komposition zu studieren.

BSZ: Woher kam Ihre Begeisterung für Musik?

Reichelt: Ich bin der einzige Musiker in meiner Familie, meine Eltern waren aber immer sehr kulturinteressiert. Ich wurde von klein auf in Konzerte und in die Oper mitgenommen und bei der musikalischen Früherziehung angemeldet. Mit sechs Jahren habe ich angefangen, Saxofon zu spielen. Am Klavier meiner Großeltern habe ich meine ersten eigenen Melodien geschrieben. Es war einfach ein innerer Drang, mich musikalisch auszudrücken. (Interview: David Lohmann)