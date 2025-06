Die Schauspielerin Rosalie Thomass wird Ermittlerin im Franken-"Tatort". Die 37-Jährige werde ab Juli als Kriminalhauptkommissarin Emilia Rathgeber an der Seite von Fabian Hinrichs (51) als Kriminalhauptkommissar Felix Voss vor der Kamera stehen, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) mit. Damit ist das Ermittler-Team der Krimi-Reihe aus Franken nach dem Ausstieg von Dagmar Manzel wieder komplett.



"Ich bin gespannt auf die neue Aufgabe und freue mich auf besonders gute Filme - denn der "Tatort" Franken steht in meinen Augen für eine herausragende filmische Qualität", sagte Thomass zu ihrer neuen Rolle. Ihr Debüt wird Thomass im zwölften "Tatort"-Fall feiern. Ein Sendetermin dafür steht dem BR zufolge noch nicht fest.



Die Schauspielerin wurde 1987 in München geboren. 2005 feierte sie ihren Durchbruch im "Polizeiruf 110"-Krimi "Er sollte tot" unter der Regie von Dominik Graf. Im Kino war Thomass unter anderem in Doris Dörries "Grüße aus Fukushima" und Hans Steinbichlers "Eine unerhörte Frau" zu sehen.

Bodenständige Ermittlerin

"In ihrer Rolle als Hauptkommissarin Emilia Rathgeber verkörpert sie eine Ermittlerin mit bodenständigen Wurzeln, deren aufrichtiges Herz mit wildem Takt für die Gerechtigkeit schlägt und die mit ihrer Vitalität für alle ein Gewinn ist", sagte BR-Programmbereichsleiterin Bettina Ricklefs.

Im Franken-"Tatort" hatten Dagmar Manzel als Hauptkommissarin Paula Ringelhahn und Fabian Hinrichs als Felix Voss über Jahre gemeinsam ermittelt. Im vergangenen Oktober war mit der zehnten Folgen Schluss für Manzel (66).



Im elften "Tatort" aus Franken mit dem Titel "Ich sehe dich" ermittelt Hinrichs nun zunächst alleine - unterstützt wie immer von Eli Wasserscheid als Wanda Goldwasser. Dieser soll voraussichtlich im Herbst ausgestrahlt werden. (dpa)