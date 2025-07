Nicht nur Sterne, sondern eine ganze Galaxie

Die Festsaal-Bühne hat kein bisschen Platz mehr für das Royal Philharmonic Orchestra. Über die Posaunen und die Tuba hat man noch eine ganze Etage fürs Schlagzeug in die Höhe gebaut – „Across the Stars“ heißt passend dieser Abend bei den Audi-Sommerkonzerten in Ingolstadt und dazu noch: „Filmmusik mit Weltstar Anne-Sophie Mutter“.



Sie ist zum dritten Mal in der Audi-Autostadt, im Mittelpunkt ihres Programms steht diesmal John Williams mit seinen 100 Filmmusiken, 22 Ehrendoktorwürden und einer Unzahl von Oscars. Am Ende ihrer Tournee von Evian am Genfer See über Ludwigsburg, Bad Kissingen oder Linz steht sie jetzt wieder in einer Reihe mit den Musikwelt-Größen der letzten Jahrzehnte in Ingolstadt: Carlos Kleiber, Lang Lang oder Seiji Ozawa. Sie setzt aber nicht Maßstäbe in Klassik und Romantik, sondern mit John Williams, seiner Filmmusik von Indiana Jones bis Harry Potter und mit seinem Violinkonzert Nr. 2.



Prologue heißt dessen erster Satz: mit einem üppig klingenden Harfen-Entree, großen Linien der Violine im Wechsel mit attraktiven Passagen des Orchesters. Immer aber geht es bei Mutter mit Williams um Leidenschaft von leisem Schluchzen bis zu grandiosem Auftrumpfen, und die Geigerin macht klar, wer hier das Sagen hat. Sie dominiert in einem emotional aufgedonnerten Dreiviertelstunden-Stück, wie Williams’ Filmmusiken auch hier voll von narrativer Spannung und in abenteuerlich melodischem Zugriff.

Viel Grandioses gespielt

Anne-Sophie Mutter hat in ihrem Leben seit Karajan so viel Grandioses gespielt, dass sie auch hier alles kann – auch in den Passagen, wo die drei Posaunen ins Spiel kommen. Der große Streicherapparat des Londoner Orchesters überzeugt in plötzlichen Einbrüchen und scharf zelebrierter Spannung. Mutter bleibt kein bisschen dahinter zurück, auch nicht hinter diesem Gefühlspotenzial der Partitur, das sich freilich über die vier Sätze des Konzerts dann doch erschöpft, aber noch viel in petto hat für die Zeit nach der Pause: besonders an raffinierter Instrumentierung, in die der Violinpart spannend und unterhaltsam eingebaut ist – oder mit dem emotionalen Appell von Steven Spielbergs Schindlers Liste als ergreifender Zugabe.



Dafür steht auch die Tournee-Dirigentin der Londoner: Lina González-Granados als Maestra am Pult – sympathisch zurückhaltend in der Show, aber vital in der hinreißenden Rhythmik von Stücken eines Aaron Copland oder Nikolai Rimsky-Korsakow.



In den USA hat die gebürtige Kolumbianerin seit Beginn des Jahrzehnts Furore gemacht, war Assistentin von Riccardo Muti und ist Hausdirigentin der Oper von Los Angeles. Sie kann überzeugend Virtuosität realisieren, genauso wie Anne-Sophie Mutter mit ihren säbelscharfen Geigenstrichen.



Vier Wochen Audi-Sommerkonzerte: Das sind für ein sympathisch vielschichtiges Publikum innovative Konzertformate, die bis zum 27. Juli dauern. Für das Kinderprogramm gastieren diesmal sogar die Salzburger Festspiele in der Audi-Stadt. (Uwe Mitsching)