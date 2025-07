Salzburger Festspiele: Macht, Gewalt und hohe Männerstimmen

Blutige Konflikte und Machtspiele prägen das aktuelle Weltgeschehen - auch die bevorstehenden Salzburger Festspiele. Das renommierte österreichische Festival spannt den Bogen von einer Barockoper über brutale Rivalitäten in der Antike bis zu einem Weltkriegsdrama. Mit Stars wie dem Schauspieler Christoph Waltz oder dem Pianisten Lang Lang können die Festspiele aus dem Vollen schöpfen.

Mit dem "Jedermann" geht es los

Zum Saisonbeginn steht am Samstag (19. Juli) die traditionelle Aufführung des "Jedermann" an. Die erfolgreiche Inszenierung von Robert Carsen aus dem Vorjahr steht erneut auf dem Programm. Der energiegeladene Philipp Hochmair hat sich als ideale Besetzung für die Hauptrolle im "Spiel vom Sterben des reichen Mannes" gezeigt. Ihn fasziniere an dem Stück "die Gier nach Macht und nach Unendlichkeit, und diese Blindheit, die daraus entsteht", sagte der bekannte TV-Darsteller ("Blind ermittelt") dem Sender ORF.

Weltkriegsdrama im Zentrum des Theaterprogramms

Karl Kraus verarbeitete den Ersten Weltkrieg in "Die Letzten Tage der Menschheit". Das Drama mit etwa 220 Szenen und 1.100 Personen besteht teils aus realen Gesprächen und Zeitungstexten, die der Autor damals aufgeschnappt hatte. Für Salzburg wurde das Stück auf eine spielbare Länge gekürzt. Unter anderem steht der ehemalige Jedermann-Darsteller Michael Maertens auf der Bühne.

"Es ist eine Warnung vor den Mechanismen des Krieges und vor den Mechanismen der Propaganda", sagte Intendant Markus Hinterhäuser bei der Programmpräsentation. Auch heute seien solche Mechanismen allgegenwärtig.

Nicht nur beim ESC: Countertenöre erobern Salzburg

Beim diesjährigen Eurovision Song Contest hat der Countertenor JJ mit seinem Sieg die Aufmerksamkeit auf dieses extrem hohe Stimm-Fach gelenkt. Solche Sänger sind dieses Jahr auch bei den Salzburger Festspielen stark vertreten, etwa in Händels Barockoper "Giulio Cesare in Egitto".



Die drei männlichen Hauptrollen in dem brutalen Macht-Drama um den römischen Feldherrn und Herrscher Caesar sind mit Countertenören besetzt. Dirigentin Emmanuelle Haïm sieht Verbindungen zwischen Barock- und Popmusik. Sie nannte etwa die direkte emotionale Wirkung der Musik und den Fokus auf Rhythmus. "Das Element der Improvisation macht die Musik auch sehr lebendig", fügte sie in einem Mediengespräch hinzu.

Noch mehr hohe Männerstimmen und eine Maschinen-Oper

Zu den Highlights der Saison gehört auch die Opern-Version des Tschechow-Dramas "Drei Schwestern". In dem zeitgenössischen Werk von Peter Eötvös werden die Protagonistinnen von drei Countertenören verkörpert.



Mit Spannung wird auch Donizettis italienische Oper "Maria Stuarda" in der Inszenierung von Ulrich Rasche erwartet. Denn der deutsche Regisseur bleibt seiner mechanisch-industriellen Handschrift treu und spult das Königinnen-Drama mit einer genauen Bewegungschoreografie auf Drehbühnen ab.

Stars, Stars, Stars

Zu den Künstlern gehören in dieser Saison zwei Schauspieler, die international durch den Tarantino-Film "Inglorious Basterds" bekannt sind: Christoph Waltz tritt als Sprecher in Strawinskys Opern-Oratorium "Oedipus Rex" auf, während August Diehl die Hauptrolle in dem Stück "Der Schneesturm" spielt.



Auch die Konzerte bieten eine reiche Auswahl an berühmten Musikern: So treten etwa die Pianisten Lang Lang, Igor Levit und Daniil Trifonov in der Mozartstadt auf. Auf dem Podium dirigieren unter anderem Riccardo Muti, Kirill Petrenko und der Jungstar Klaus Mäkelä. Der Künstler Georg Baselitz gestaltet Marionetten für Strawinskys "Die Geschichte vom Soldaten".

Gibt es Drama hinter den Kulissen?

Nach der Aufregung um die Entlassung der Schauspielchefin Marina Dawydowa im vergangenen November ist wieder Ruhe im Festspiel-Management eingekehrt. Fragen zu Stellenwert und Leitung der Theater-Sparte in der Zukunft sind jedoch bislang ungeklärt. Das liegt auch daran, dass die Festspiele in den kommenden Jahren umfangreiche Renovierungen planen, für die Spielstätten temporär geschlossen bleiben.

Was kosten die Karten? Und gibt es noch welche?

Bis zum 31. August stehen 174 Opern-, Theater- und Konzertaufführungen auf dem Programm. Etwa 222.700 Karten wurden aufgelegt. Die Preisspanne reicht von 5 bis 475 Euro, wobei Oper deutlich teurer ist als Theater. Für beide Sparten waren zuletzt noch Plätze zu haben. (dpa)