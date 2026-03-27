Kultur

Georg Friedrich Händels Alcina ist ein Kampf zwischen Rausch und Realität. (Foto: Theater Regensburg, Sylvain Guillot)

27.03.2026

Theater Regensburg: Alcina stirbt im Cellokonzert

Eine mitreißende Aufführung: Georg Friedrich Händels „Alcina“ am Theater Regensburg

Ab Mai wird das Theater Regensburg die Nummer vier der bayerischen Staatstheater, jetzt schon ist es aber die Nummer drei der Theater mit Georg Friedrich Händels Alcina auf dem Spielplan: nach Nürnberg und München. Die Regie von Manuel Schmitt am Bismarckplatz ist die erste Premiere seit der Kür des Regensburger Hauses zur „Oper des Jahres“.

Händels wunderbare Musik von 1735 und eine Handlung, die seither jede Epoche widerzuspiegeln vermochte, war damals die Antwort auf sein Jahr in London, das mit hohen Einnahmeverlusten geendet hatte, und dem Kriegsausbruch im Jahr darauf. Er wollte dem Publikum etwas bieten. So wie jetzt Manuel Schmitt, der nach seiner Ausbildung an der August-Everding-Akademie in München, kleineren Arbeiten an der Bayerischen Staatsoper sowie Inszenierungen in der legendären Bibliothek von Alexandria in Regensburg aufschlug.

Was ist das, fragt man sich, für eine Zauberinsel, die da rot leuchtet im Nirgendwo? Wo man den Ausweis abgeben muss und erst narkotisiert wird von Sicherheitsfuzzis. Wo der Mensch per Plastikkopf zum Schwein wird und besonders Ariosts Kreuzzugsheld Ruggiero hin- und hergerissen ist zwischen der Begierde nach Alcina und seiner früheren Verlobten Bradamante, die ihn der Herrscherin in diesem tristen, grauen Eros-Gulag mit Wachmännern und Schampus-Bewirtung wieder entreißen will. Da mögen für den Filmfachmann Schmitt Autoren wie Dashiell Hammet und Schauspieler wie Humphrey Bogart Pate gestanden haben.

Je länger sich die Zeit in Alcinas Bars und Boudoirs, bei Bradamantes Befreiungsversuchen und Ruggieros Unentschlossenheit hinzieht, umso ungeduldiger kann man als Zuschauer werden – auch angesichts der endlos rotierenden Regalausstattung von Julia Katharina Berndts. Aber Manuel Schmitts Inszenierung muss man von hinten her lesen. Denn der letzte Akt spielt nicht mehr auf Alcinas Insel, nicht am Meeresstrand, wo die Insel schließlich versinkt, sondern in einem Kammermusiksaal mit Konzert.

So überrascht war man selten

Da spielt (bei der B-Premiere) Yong-Jun Lee Händel für Cello, da sind die Reihen gefüllt mit proper gekleideten Gästen – so überrascht war man nach vielen Alcinas noch selten. Denn Arie um Arie erkennt man Ruggiero, Bradamante, Morgana wieder: alle in ihrem bürgerlichen Leben, mit ihren Partnern. Was war das denn für ein Ausflug in Alcinas Zauberwelt? Der von Drogen, Alkohol, Sex und Schweinemasken?

Und wenn sich Alcina, als Einzige in dem gleichen Abendkleid wie auf ihrer „Insel“ auf den letzten leeren Stuhl ganz hinten setzt, dann fängt das „furchtbare Spiel“ noch einmal an. Man erkennt sich wieder auf dem Profilbild seines Smartphones, singt „Ich kann nicht ohne dich“, „Mir bleiben meine Tränen“, Verzweiflung wie Seidenfäden. Bradamantes letzter Rettungsversuch im Sonntagskleid, Ruggiero mit der Pistole – das sind die spannendsten Minuten dieser Aufführung. Und die endet mit dem Schuss auf Alcina, mit einem Ruggiero, der die Scheckkarte zückt und wieder durch die rote Pforte geht. Damit weiß man, was Manuel Schmitt mit der rot leuchtenden Insel gemeint hat.

Trotzdem gilt der Applaus mehr dem hervorragenden Dirigat von Andreas Kowalewicz, dem hinreißenden Ruggiero von Rahel Brede, der glaubwürdigen Bradamante von Polina Artsis und der manchmal eiskalt klirrenden Alcina von Kirsten Labonte.
(Uwe Mitsching)

Weitere Vorstellungen am Freitag, 27. März um 19.30 Uhr sowie am 2., 10., 24. April.
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Minijobs abgeschafft werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz