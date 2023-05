Der Tölzer Knabenchor hat einen neuen künstlerischen Leiter: Stellario Fagone (53) ist ab Anfang Juni im Amt. In München ist der gebürtige Turiner kein Unbekannter, wirkte er doch von 2003 bis 2023 an der Bayerischen Staatsoper, zuletzt als kommissarischer Chordirektor und Leiter des Kinderchores. Die künstlerische Leitung des Tölzer Knabenchores ist für Fagone eine Herzensaufgabe, musikalisch wie pädagogisch. Sein Credo: „Wenn man selbst für die Sache brennt und den Kindern die Ideale der Kultur, die Begeisterung für die Musik vorlebt, wollen sie ebenfalls diese Welt entdecken“. Die Identität des weltberühmten Knabenchores in punkto Klang wie Repertoire will Fagone bewahren, aber auch durch moderne Ideen ergänzen. Ziel ist zudem, nach der Pandemie wieder neue „Tölzer Knaben“ zu gewinnen. Derzeit hat der Tölzer Knabenchor rund 210 Mitglieder – vom Nachwuchs bis zu den Solisten und dem Männerchor. Seit vergangenen Dezember gab es endlich wieder eine „normale Spielzeit“ und damit in der Saison 2022/23 mehr als 100 Chor- sowie solistische Auftritte. Mit seinem neuen künstlerischen Leiter steuert der Tölzer Knabenchor nun 2026 das 70-jährige Jubiläum an.

Barbara Schmidt-Gaden ist als Geschäftsführerin des Tölzer Knabenchors glücklich über den neuen künstlerischen Leiter: „Er ist eine Institution und schafft es, dass alle mit Lust und echter Freude ihr Bestes geben – als Chorleiter wie als Coach von Stars wie Jonas Kaufmann.“ Stellario Fagone bringe alles mit, was sie sich gewünscht habe: menschlich wie pädagogisch, aber ebenso in Sachen gesanglich-künstlerisches Know How. „Er ist mit seinem Feuer durch und durch authentisch“, ergänzt sie, denn gerade das sei bei Kindern äußerst wichtig. Als sie Fagone bei dessen gelegentlicher Zusammenarbeit mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks (seit 2011) selbst erlebte, „da war mir klar, dass das auch mit Kindern funktioniert“. (BSZ)