Mit den Brüdern auf der Bühne stehen - das ist sein Leben gewesen. Als Michael Well Ende Oktober in Steinegg in Südtirol auftrat, war keineswegs klar, dass es das letzte Mal sein würde. Der Mitgründer der bayerischen Kultband Biermösl Blosn starb am frühen Morgen nach langer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie. Er erlag den Folgen eines Krebsleidens, wie sein Bruder Christoph ("Stofferl") Well der dpa mitteilte.

Dabei war der Terminkalender der Well-Brüder voll: Am Donnerstag war der nächste Auftritt in Fürstenfeldbruck geplant, wie so oft gemeinsam mit dem Kabarettisten Gerhard Polt. Am Samstag dann in Deggendorf. Natürlich wollte Michael Well dabei sein. Doch vor wenigen Tagen ging es ihm schlechter, der 68-Jährige ließ sich in eine Münchner Klinik bringen.

Der ganze Mensch ein Geschenk

Auf der Bühne stehen, Musik machen, hoffen - und im Augenblick leben: "Das war ein überlebenswichtiges Elixier", sagte "Stofferl" Well über seinen Bruder. So wie zuletzt in Südtirol. "Es war ein unglaublich schöner Abend." Da habe Michael, schon schwer krank, noch einmal auf der Bühne gesteppt. "Er ist praktisch dem Tod noch mal von der Schaufel gesteppt." Die nächsten Termine habe er im Kopf gehabt.

"Es war ein Geschenk für uns, mit Michael auftreten zu können", sagte Polt über den Weggefährten. "Wir konnten immer singen und spielen, was wir wollten, und mussten uns nie verbiegen. Michael war auch unser Manager, der alles organisiert hat. Der ganze Mensch Michael war ein Geschenk."

Aus Volksmusik wird politische Satire

Michael Well wurde 1958 in Günzlhofen bei Fürstenfeldbruck geboren. Er wuchs als 13. von 15 Kindern in einer ungewöhnlich musikalischen Familie auf. Mit seinen Brüdern Hans und Christoph gründete er 1976 die Biermösl Blosn. Nach dem Ausscheiden von Hans im Jahr 2012 formierte sich die Gruppe mit Karl Well unter dem Namen Well-Brüder aus'm Biermoos neu.

Aus bayerischer Volksmusik machten die Well-Brüder ein Instrument politischer Satire. Sie arbeiteten sich an den Konservativen ab, am liebsten an der CSU - und wurden zu einer Art musikalischer Opposition im Freistaat. Traditionelle Klänge und Mundart verbanden sie mit scharfzüngigen Texten über Politik, Kirche und Gesellschaft. "Musik und Humor sind immer Notwehr gegen Sachen, wo man meistens nichts machen kann", sagte Michael Well einmal im Interview mit der dpa.

"Pfiad di, du wirst uns fehlen"

Eng verbunden waren die Well-Brüder darin mit Gerhard Polt. Gemeinsam entwickelten sie einen unverwechselbaren Mix aus Musik, Theater und satirischer Beobachtung. Die Zusammenarbeit prägte über ein halbes Jahrhundert die Kabarettlandschaft - mit Auftritten im Ausland, von Tokio bis Los Angeles. Das letzte gemeinsame Bühnenstück in den Münchner Kammerspielen "A scheene Leich" war bei rund 50 Vorstellungen stets ausverkauft.

"Michael und seine Brüder sind aus den Kammerspielen nicht wegzudenken, seit Anfang der 80er-Jahre stehen sie regelmäßig auf unserer Bühne", sagte Intendantin Barbara Mundel. "Michis große Musikalität in Aktion zu bewundern, war beeindruckend, ihn als Mensch zu kennen, eine reine Freude", erzählte Mundel. "Sein feinfühliges, großherziges und wertschätzendes Wesen war auf und hinter der Bühne für alle spürbar. Michi, pfiad di, du wirst uns fehlen!"

Punk meets Volksmusik

Ungewöhnlich war auch die Allianz zwischen bayerischer Volksmusik und Punkrock: die Freundschaft mit den Toten Hosen. Noch 2023 tourten die Well-Brüder, Polt und die Band mit dem anarchischen Programm "Forever" durch die Lande. Untertitel: "Eine kulturelle Zumutung". Für Tote-Hosen-Frontmann Campino waren diese Auftritte, die bis in die 1980er-Jahre und in die Zeit der Proteste gegen die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf zurückreichten, immer "ein kleiner Diamant".

Zuletzt brachten die Well-Brüder mit "Bayern unplugged" ein Album heraus, in dem sie die skurrile und auch liebenswerte Seite Bayerns hervorhoben, mit einem bunten Sammelsurium an Instrumenten von Akkordeon über Alphorn, Brummtopf und Harfe bis zur Drehleier. "Wir mögen ja unsere Heimat, deswegen kritisieren wir sie", sagte "Stofferl" Well. "Bayern unplugged" erschien nicht im Stream - "weil diese ganze Streamerei eine Ausbeutung von den Künstlern ist".

Kritik am Umgang mit Kunst

Das Album war noch von der Corona-Pandemie geprägt - und einmal mehr ein Seitenhieb Richtung Staatsregierung, insbesondere Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der habe damals das Wort Kultur erst nach Wochen in den Mund genommen. "Wir haben uns genau so gefühlt, wie Musiker früher oft behandelt wurden: nichts wert", sagte Michael Well. "Und dann schmücken sie sich mit Kunst und bei irgendeiner Preisverleihung spielt ein Quartett. Das ist reine Dekoration."

Auch anderes störte Michael Well an der Politik: "Dieser ungezügelte Ehrgeiz, das hängt mir so zu den Ohren raus", sagte er einmal. Und bei Rechtspopulisten wie der AfD beklagten die Brüder eine erstaunliche "Humorlosigkeit dieser Leute".

Schon in den vergangenen Monaten waren die Well-Brüder, meist zusammen mit Polt, mit der Ankündigung unterwegs, kürzertreten zu wollen. "Wir haben Auftritte für die Bühnen gemacht, die uns ans Herz gewachsen sind", sagte "Stofferl" Well. Sie spielten etwa beim Tollwood-Sommerfestival in München, im Nürnberger Serenadenhof und in Dorfen. Es war keine offizielle Abschiedstournee - auch wenn klar war, dass Michael krank war. Aber: "Ihm ist es am besten gegangen, wenn er auf der Bühne stand". (dpa)