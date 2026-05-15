Kultur

Günther Maria Halmer ist tot. (Foto: dpa/ABBfoto)

15.05.2026

Tod nach Krebserkrankung: Trauer um Schauspieler Günther Maria Halmer

Schauspieler Günther Maria Halmer starb am vergangenen Sonntag, wie jetzt bekannt wurde

Der bayerische Schauspieler Günther Maria Halmer ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, starb er bereits in der Nacht auf Montag nach einer schweren Krebserkrankung. Dies berichtete "Bild", offenbar nach Informationen aus dem engsten Freundeskreis des Schauspielers. Auch das Münchner Residenztheater bestätigte den Tod. Halmer wurde 83 Jahre alt. 

Geboren wurde Halmer in Rosenheim. Seine Schauspielausbildung absolvierte er an der renommierten Münchner Otto-Falckenberg-Schule. Währenddessen feierte er auch sein Debüt am Bayerischen Staatsschauspiel. Von 1969 bis 1974 war er festes Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele. Seinen Durchbruch erlebte er 1974 in der Fernsehserie "Münchner Geschichten" von Helmut Dietl. Auch international hatte Halmer Erfolg. Er spielte etwa im Oscar-gekrönten Film "Gandhi" oder in "Sophies Entscheidung" mit.

2025 Rückkehr auf die Bühne

2025 war er auf die Bühne des Residenztheaters zurückgekehrt – wo für ihn einst alles begann. In der Uraufführung "Gschichtn vom Brandner Kaspar" von Franz Xaver Kroetz spielte er die Rolle des Kaspar Brandner. Nach zwölf Vorstellungen musste er sie allerdings laut Residenztheater wegen seiner Krankheit wieder abgeben.

"Es tut mir so unendlich leid, weil wir alle, Felix von Manteuffel und Sigi Zimmerschied, das ganze Ensemble, Philipp Stölzl und ich auf seine Rückkehr gehofft, gewartet haben", erklärte Residenztheater-Staatsintendant Andreas Beck in einer Pressemitteilung. "Ich verneige mich vor einem wundervollen, großen Schauspieler. Applaus und stehende Ovationen für Günther Maria Halmer. Und Danke, danke Dir, lieber Günther, für so vieles! Du bleibst uns, dem Residenztheater und Deinem Publikum in herzlicher Erinnerung." (ts)

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