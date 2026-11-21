Am 21. und 22. November kehrt Jefta van Dinther, dessen Performances das Münchner Publikum zuletzt 2025 bei der Tanzwerkstatt Europa und beim Festival Dance in ihren Bann zogen, mit Mercury Rising ins Schwere Reiter zurück. Die Performance richtet sich an gehörlose und hörende Zuschauerinnen und Zuschauer. Vom 24. bis 29. November laden Navaridas & Deutinger mit Emancipation of Wonder zu einer außergewöhnlichen Führung durch das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst ein.

In Mercury Rising (Foto: Cecilia Gaeta) widmet sich der Choreograf van Dinther einer phänomenologischen Erkundung der Sprache. Die in Zusammenarbeit mit Dawn Jani Birley, Rita Mazza und Lukas Malkowski entstandene und von ihnen aufgeführte Performance kartografiert uralte wie zukünftige nichtlineare Sprachen und bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Kommunikation, Gestik, Handlungsfähigkeit und Körperlichkeit. Im Zentrum steht der Körper als flüchtiger Ort des Diskurses – ein Ort, an dem Bedeutung durch Bewegung geschaffen, aufgelöst und transformiert wird.



Die für Gehörlose und Hörende konzipierte Performance bezieht verschiedene Gebärdensprachen ein. Mercury Rising lädt das Publikum dazu ein, eine Fülle von Zeichen zu entschlüsseln, erforscht zugleich aber auch die Schlüpfrigkeit der Interpretation und befreit uns vom Bedürfnis nach dem Wörtlichen oder Erklärenden. Was wir letztendlich teilen, ist nicht Gewissheit, sondern die Unmöglichkeit vollständigen Verständnisses und der Drang, dennoch eine Verbindung herzustellen.

Mercury kann man am heutigen Samstag und am Sonntag jeweils um 20 Uhr im Schwere Reiter, Dachauer Straße 114a, 80636 München, sehen. Dauer: circa 60 Minuten. Weitere Informationen unter www.jointadventures.net/access-to-dance/jefta-van-dinther. Tickets gibt es über rausgegangen.de.

Kunst von Kindern erklärt

Was passiert, wenn Kinder die Kunst erklären? Mit Emancipation of Wonder laden die Choreografen und Performancekünstler Marta Navaridas und Alex Deutinger vom 24. bis 29. November zu einer ungewöhnlichen Führung durch das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (SMÄK) ein. Grundlage sind die Beobachtungen und Erklärungen von 8- bis 10-Jährigen, die Architektur, Ausstellungsräume und Exponate aus ihrer Perspektive beschreiben. Ihre Beobachtungen werden aufgezeichnet und verschriftlicht. Aus diesem Material entsteht eine künstlerische Museumsführung für Erwachsene, die bekannte Formen der Kunstvermittlung hinterfragt und die Werke mit Neugier, Fantasie und entwaffnender Direktheit erfahrbar macht.

Seit 2020 entwickeln Navaridas & Deutinger die Reihe Emancipation of Wonder in Zusammenarbeit mit verschiedenen Museen. Nach Stationen unter anderem beim steirischen herbst in Graz, im Salzburg Museum und im kärnten.museum in Klagenfurt ist die standortspezifische Führung nun in München zu erleben.

Die Führungen im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst, Gabelsbergerstraße 35, 80333 München, finden von Dienstag, 24. November, bis Sonntag, 29. November, statt. Die Termine: 24. November, 19 und 20.30 Uhr, 25. bis 27. November, jeweils 18 Uhr, 28. November, um 17 Uhr, 29. November, 15 Uhr. Dauer: circa 60 Minuten. Programm-Infos gibt es unter www.jointadventures.net/access-to-dance/navaridas-deutinger. Tickets sind über den Ticketshop des SMÄK erhältlich. (BSZ)