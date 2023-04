Wie der Schnabel gewachsen ist

„Wie klingt’s in Bayerns Regionen? Wo spricht man so? Ab heute kann jeder sein Wissen zu den bayerischen Dialekten in unserem Dialektquiz Bayern testen!“, kündigt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker anlässlich des Starts von www.dialektquiz.de an. „Neben den drei Hauptdialekten Fränkisch, Schwäbisch und Bairisch gibt es viele interessante kleine und große Unterschiede, wie in Bayern gesprochen und gesungen wird. Nicht nur das Quiz selbst, auch die Sprechende Sprachkarte und weitere Funktionen auf der Internetseite zeigen diese Dialektvielfalt. In über 5000 Hörbeispielen, darunter die Hälfte von Kabarett- oder Gesangskünstlern, kann jeder die vielen verschiedenen Mundarten in Bayern interaktiv erleben“, so Füracker.

Beim Dialekt-Quiz Bayern geht es darum, im Dialekt gesprochene oder gesungene Hörbeispiele auf einer Karte richtig zuzuordnen: Vom rheinfränkisch/hessisch-sprachigen Aschaffenburg bis zum südbairischen Mittenwald sowie vom thüringischen Dialekt in Ludwigsstadt bis zum Niederalemannisch in Oberstdorf.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist vom 5. April 2023 bis 31. März 2024 über die Webseite www.dialektquiz.de möglich. Jeder ab 16 Jahren kann monatlich teilnehmen und sein Wissen in drei Schwierigkeitsstufen testen. Die zehn besten Dialektquiz-Expertinnen und Dialektquiz-Experten eines jeden Monats können sich auf feine Dialekt-Schmankerl auf CD und DVD oder auf eine schicke Brotzeit-Ausrüstung freuen. Zudem werden monatlich 50 kleine Aufmerksamkeiten unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit mindestens 3 Punkten verlost. Am Ende eines jeden Quartals winken den drei punktbesten Dialekt-Champions je ein Paket für den Besuch einer Dialektveranstaltung nach Wahl in Bayern mit Übernachtung für zwei Personen sowie eine persönliche Auszeichnung mit Urkunde und Pokal als Dialekt-Meisterin oder Dialekt-Meister.

Neben dem interaktiven Quiz bietet die Webseite noch vieles mehr: Zu den verschiedenen Dialekträumen werden Informationen und jeweils typische Audio-Beispiele dargestellt. In einer Sprechenden Sprachkarte kann über Regierungsbezirke und Kreise zu einzelnen Gemeinden navigiert und somit Dialekte in allen Winkeln Bayerns entdeckt werden. Zudem gibt es eine Künstlerliste, unter der man die Hörbeispiele nach Art und Dialektraum sortieren und anhören kann.

Nach dem Ende des Gewinnspiels am 31. März 2024 steht die Webseite www.dialektquiz.de weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. (BSZ)