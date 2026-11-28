Die AfD will leer stehende staatlich angemietete Asylunterkünfte für die Unterbringung von Obdachlosen öffnen. Der Freistaat solle den Kommunen freie Plätze melden und dann bei Bedarf zur Verfügung stellen, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag, der im Innenausschuss beraten wurde. Man sollte es den Kommunen im Sinne der Betroffenen möglichst leicht machen, ein „Notobdach“ zum Schutz vor Kälte zu gewähren, erklärte der AfD-Abgeordnete Richard Graupner. Im vergangenen Winter seien viele Obdachlosenunterkünfte teilweise überbelegt gewesen, ungenutzte Asylunterkünfte könnten hier für Entlastung sorgen.

CSU und Grüne kritisieren den Antrag

Martin Stock (CSU) verwies darauf, dass der Freistaat aufgrund der zuletzt stark gesunkenen Zahl an Asylbewerbern die Zahl der in Bayern betriebenen Asylunterkünfte deutlich reduzieren werde. Bis Mitte 2027 sollen rund 42 000 Plätze wegfallen. Das Einsparpotenzial werde auf gut 700 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Stock betonte, dass die Unterbringung Obdachloser Aufgabe der Kommunen sei. Es liege in deren Verantwortung, geeignete Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Es sei ihnen unbenommen, diesbezüglich auch auf den Freistaat zuzukommen. Der AfD-Antrag sei daher unnötig.

Nach Einschätzung von Andreas Birzele (Grüne) ist der AfD-Antrag zu allgemein gefasst. Es müsse erst geklärt werden, wo überhaupt ein Bedarf an zusätzlichen Obdachlosenunterkünften bestehe und ob dort freie Kapazitäten aus der Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung stünden. Erst dann sei eine zielgerichtete und effiziente Belegung möglicherweise freier Unterkünfte möglich.

Auf Basis dieser Kritikpunkte wurde der AfD-Antrag von den anderen Fraktionen abgelehnt. (Jürgen Umlauft)