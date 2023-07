Civey-Umfrage: CSU verliert zwei Punkte im Vergleich zum Juni

Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Bayern kommt die CSU in einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" auf 38 Prozent der Stimmen. Das sind 2 Punkte weniger als noch im Vormonat und 5 Punkte weniger als im Mai. Die Partei von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) liegt damit knapp über dem Ergebnis von 37,2 Prozent, das sie bei der Landtagswahl 2018 erzielt hatte.



Koalitionspartner Freie Wähler mit Parteichef Hubert Aiwanger an der Spitze verbesserte sich im Vergleich zum Vormonat der Umfrage zufolge um einen Punkt auf 12 Prozent, die Grünen als stärkste Oppositionspartei ebenfalls um einen Punkt auf 17 Prozent.



Auch SPD (12 Prozent) und AfD (11 Prozent) legen jeweils um einen Punkt zu. Die FDP verschlechtert sich dagegen von 4 auf 3 Prozent und wäre mit diesem Ergebnis nicht mehr im Landtag vertreten. (Michael Donhauser, dpa)