Ein AirTag im Gepäck, ein gemeinsam genutztes Smartphone-Konto oder heimlich installierte Stalkerware können dazu führen, dass der Aufenthaltsort einer Frau trotz Schutzmaßnahmen bekannt wird. Gerade bei Frauenhäusern kann digitale Sicherheit deshalb unmittelbar mit dem Schutz der Bewohnerinnen zusammenhängen. Bundesweit wurden 2025 nach Angaben des Bundeskriminalamts 31.221 Frauen und Mädchen als Opfer digitaler Gewalt erfasst – 15,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahlen wurden unmittelbar vor dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November veröffentlicht.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Christiane Feichtmeier wollte von der Staatsregierung in einer Anfrage wissen, wie häufig bayerische Frauenhäuser und Beratungsstellen seit 2020 von Cyberangriffen, Phishing oder anderen IT-Sicherheitsvorfällen betroffen waren. Sie fragte außerdem nach Datenabflüssen und Fällen, in denen geheime Standorte durch AirTags, Smartphones, Stalkerware oder andere digitale Ortungsmethoden gefährdet wurden.

Das Sozialministerium kann dazu keine Zahlen nennen. „Eine zentrale statistische Erfassung im Sinne der Fragestellungen erfolgt nicht“, heißt es in der Antwort. Eine dezentrale Erhebung wäre nach Angaben des Ministeriums aufwendig und würde dennoch keine lückenlose Auskunft ermöglichen.

Keine zentrale Statistik zu Angriffen

Bei Verdacht auf digitale Ortung verweist die Staatsregierung auf die polizeilichen Regeln zum Umgang mit häuslicher Gewalt und Stalking. Digitale Ortung könne ein Mittel zur Kontrolle und Einschüchterung sein. Welche technischen Möglichkeiten die Polizei hat, Geräte auf Stalkerware und Tracking zu untersuchen, legt das Innenministerium aus einsatztaktischen Gründen nicht offen.

Frauenhäuser können sich bei Cyberangriffen unmittelbar an die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime des Landeskriminalamts wenden. Wie viele Einrichtungen des Frauenhilfesystems dort bislang beraten oder geschult wurden, wird allerdings nicht statistisch erfasst.

Keine speziellen IT-Mindeststandards

Eine institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen der Cybercrime-Ansprechstelle, dem Sozialministerium und der landesweiten Koordinierungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt gibt es nach Angaben der Staatsregierung nicht. Auch das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist bei Frauenhäusern in privater oder freigemeinnütziger Trägerschaft nicht grundsätzlich für technische Hilfe zuständig.

Bei einem laufenden Cyberangriff liegt die Verantwortung für die IT-Sicherheit beim jeweiligen Träger. Eine staatlich vorgegebene zentrale Notfallnummer oder einen verbindlich geregelten Incident-Response-Prozess gibt es nicht. Ebenso schreibt der Freistaat staatlich geförderten Frauenhäusern derzeit keine speziellen Mindeststandards für die IT-Sicherheit vor. Die Einrichtungen müssen sensible Daten nach den Datenschutzvorgaben schützen; wie sie das technisch umsetzen, entscheiden die Träger.

Bis Ende 2026 fördert der Freistaat bei Frauenhäusern nach Angaben des Sozialministeriums nur Personalkosten. Ob Kommunen darüber hinaus gezielt Ausgaben für IT-Sicherheit übernehmen, ist der Staatsregierung nicht bekannt.

Ab 2027 können IT-Kosten finanziert werden

Mit dem Gewalthilfegesetz ändert sich die Finanzierung zum 1. Januar 2027. Dann werden die Einrichtungen des Frauenhilfesystems gesetzlich durch den Freistaat finanziert. Vorgesehen ist eine Sachkostenpauschale, aus der unter anderem laufende Kosten für IT-Sicherheitsinfrastruktur und sichere Endgeräte bezahlt werden können. Zusätzlich sind Einmalzahlungen für sicherheitsrelevante IT-Ausstattung vorgesehen.

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen fordert der DGB Bayern eine dauerhaft ausreichende Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen. Nach Angaben des Gewerkschaftsbundes wurden 2025 in Bayern 19.882 Frauen und Mädchen als Opfer häuslicher Gewalt erfasst. Der DGB verweist außerdem auf 58 Schutzunterkünfte mit rund 546 Frauenhausplätzen und 71 Fachberatungsstellen.

Auch die Grüne Jugend Bayern fordert einen schnelleren Ausbau der Schutz- und Beratungsangebote. Für 2027 sind nach Angaben des DGB rund 67 Millionen Euro für das bestehende Hilfesystem vorgesehen. „Wer vor Gewalt fliehen muss, darf nicht an fehlenden Schutzplätzen oder unzureichend finanzierten Hilfsangeboten scheitern“, sagt die stellvertretende DGB-Landesvorsitzende Marietta Eder. (loh)