Ein Supermarkt, Gastronomie für die Studierenden, Geschäfte für den täglichen Bedarf und jede Menge Nutzungsmöglichkeiten gegen Mietzahlung für die Technische Universität München (TUM): Seit den ersten Planungen 2004 wird das Projekt Galileo als „Herz“ oder „Neue Mitte“ für den Forschungscampus der TUM in Garching angekündigt.



Der Freistaat hat dafür extra ein Grundstück in direkter Nähe zur U-Bahn-Station Forschungscampus in Erbpacht hergegeben und die Überlassung 2021 sogar bis 2090 verlängert. Claudia Köhler (Grüne), Vizevorsitzende des Haushaltsausschusses, wollte daher in einer Anfrage an die Staatsregierung wissen, wie die Nutzung aktuell konkret aussieht und welche Geschäfte inzwischen vorhanden sind.



Das Wissenschaftsministerium schreibt in seiner Antwort, eine Eröffnung erster Teilbereiche sei 2019 erfolgt, die vollständige Inbetriebnahme wurde 2021 abgeschlossen. Bisher seien alle Auflagen erfüllt worden. Auch ständen alle der TUM zugesagten Räume für die Lehre zur Verfügung. Gleiches gelte für die Zahlung des Erbbauzinses.



Insgesamt können laut dem Haus von Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) die Seminarräume mit 952 Plätzen genutzt werden, wobei der TUM 102 Sitzplätze exklusiv und ohne Gebühren zwischen 7 und 19 Uhr zur Verfügung ständen. „Das Audimax steht an 104 Tagen im Jahr kostenfrei von 7 bis 19 Uhr zur Verfügung.“

"Ich war regelrecht entsetzt"

Für hybride Vorlesungen steht der TUM nach Angaben der Staatsregierung eine fest installierte Übertragungstechnik mit Scheinwerfern zur Verfügung: beispielsweise ein Videokonferenzsystem für Videovorlesungsübertragung und Aufzeichnung in HDTV-Qualität, inklusive Zuspielgeräten und einer elektroakustischen Anlage mit drahtlosen Mikrofonanlagen. Diese seien explizit auch für Hörbehinderte und Übersetzende geeignet.



Um eine universitätsnahe Infrastruktur für die Beschäftigten und Studierenden der TUM zu schaffen, seien im Kongresszentrum wissenschaftliche Kongresse und Tagungen möglich. „Das Fitnessstudio erweitert das Sportangebot auf dem Campus“, heißt es in der Antwort. Lediglich gastronomische Betriebe seien bisher Mangelware. Auch wie viele Läden, Kinos oder Veranstaltungslocations es einmal geben soll, ist derzeit noch unbekannt.



Alle Auflagen sind erfüllt worden? Davon wollte sich die Grünen-Abgeordnete nach der Antwort selbst ein Bild machen und hat sich auf dem Gelände umgesehen. „Ich war regelrecht entsetzt“, resümiert sie. Der Komplex wirkte „wie eine Geisterstadt“, außer den Hotels stehe der Großteil der Immobilien leer. „Das war sicher nicht der Sinn der Bereitstellung eines Staatsgrundstücks“, schimpft Köhler. Sie fragt sich, ob die noch immer nicht erfüllten Ankündigungen nur dazu dienten, um das Wohlwollen des Ausschusses und günstige Konditionen zu erlangen. „Wieder einmal sehen wir, dass hinter großen Ankündigungen wenig dahintersteckt.“ (David Lohmann)