Etliche Ausnahmen vom Münchner Nachtflugverbot

Am Münchner Flughafen herrscht zwischen 0 und 5 Uhr ein Nachtflugverbot. Ausnahmen werden nur bei Landungen aus Flugsicherheitsgründen sowie Not- und Hilfeleistungsflügen zugelassen. Oder „in begründeten Ausnahmefällen“ durch das Verkehrsministerium, wie es auf der Webseite des Münchner Flughafens heißt. Johannes Becher (Grüne) hakte daher bei der Staatsregierung nach, wie sich die Anzahl der genehmigten Nachtflüge an Deutschlands zweitgrößtem Airport entwickelt hat.



Das Verkehrsministerium antwortet, dass letztes Jahr 794 Ausnahmen von der Nachtflugregelung am Flughafen München beantragt wurden – davon wurden 544 genehmigt und tatsächlich 235 genutzt. Zum Vergleich: Vor Corona wurden im Jahr 2018 insgesamt 1258 Ausnahmegenehmigungen beantragt und 983 genehmigt. Die Auslastung des Lärmkontingents für das Jahr 2022 betrug 39 Prozent.

Ausnahmen für den Rücktransport von Fußballfans

Gründe für die Ausnahmen waren Wetter, Probleme bei der Flugsicherung und Technische Probleme, aber auch mit 29 beziehungsweise 26 Prozent auch sonstige Gründe im Luftverkehr und Gründe von besonderem öffentlichen Interesse. Zu ersterem zählen Streikmaßnahmen, medizinische Notfälle an Bord oder Sicherheitsgefährdung durch Fluggäste („Unruly Passenger“). Von besonderem öffentlichen Interesse sind zum Beispiel Staatsbesuche, die Münchner Sicherheitskonferenz, der G7-Gipfel oder auch der Rücktransport von Fußballfans. (David Lohmann)