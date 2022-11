Früherer Kultus- und Wissenschaftsminister Hans Zehetmair gestorben

Der ehemalige bayerische Kultus- und Wissenschaftsminister und langjährige Vorsitzende des Rates für deutsche Rechtschreibung, Hans Zehetmair (CSU), ist tot. Das teilte ein CSU-Sprecher am Montag mit. Zuvor hatte der "Münchner Merkur" darüber berichtet.



„Mit tiefer Trauer habe ich die Nachricht vom Tod von Hans Zehetmair aufgenommen. Wir verlieren einen der profiliertesten Bildungs- und Wissenschaftspolitiker Bayerns und ganz Deutschlands", erklärte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Pressemitteilung. Zehetmair habe das Bildungsland Bayern nachhaltig geprägt und sei Pate dafür gestanden, dass Bayern heute weltweit einer der stärksten Wissenschaftsstandorte ist. Besonders die Einrichtung der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, die er mit vielen Neugründungen in alle Regionen Bayerns brachte, trage seine Handschrift. "Bayern wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. In Gedanken sind wir bei seiner Familie.“

Auch Bayerns Sozial- und Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) würdigte Zehetmair in einer Pressemitteilung: "Tief verwurzelt in der christlich-jüdischen und humanistischen Wertetradition hat er die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Generation und die Chancen auf Teilhabe in den Mittelpunkt seines Wirkens gestellt", schrieb sie. "Er ist Vorbild gegen eine Verzweckung und damit Verzwergung des Bildungsanspruchs." Sein Erbe wirke auch in den erzieherischen Zielen der Kindertagesbetreuung in Bayern fort. (dpa/BSZ)