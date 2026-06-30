Landtag

In München suchten die Menschen im Stachusbrunnen Abkühlung. (Foto: dpa/SvenSimon, Frank Hoermann)

30.06.2026

Grüne: Staatsregierung hat Schutzauftrag für Menschen in Bayern

Die vergangenen Tage haben in Bayern vielerorts neue Maßstäbe in Sachen Rekordhitze gesetzt. Nun wird der Ruf nach einem Konzept zum besseren Schutz der Menschen laut.

Zum Schutz vor Hitze fordern die Grünen im Landtag die Erfassung, Förderung und Veröffentlichung aller öffentlich zugänglichen kühlen Orte in Bayern. Bislang liegen dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) nach Angaben des Gesundheitsministeriums nur Karten aus 13 Kommunen beziehungsweise Landkreisen vor. Schwaben und die Oberpfalz fehlen in der Liste vollständig.

"Die Staatsregierung hat den Menschen in Bayern gegenüber einen Schutzauftrag - doch den vernachlässigt sie gerade sträflich", mahnt Patrick Friedl, Fraktionssprecher für Naturschutz und Klimaanpassung. "Wenn die eigene Wohnung zur Hitzefalle wird, zählt schnelle Hilfe. Das Gleiche gilt auf dem heißen Pflaster der Städte. Dann müssen Menschen mit einem Klick sehen, wo sie in ihrer Nähe Schatten, Trinkwasser und einen kühlen Raum finden. Da muss die Staatsregierung selbst anpacken, statt diese Aufgabe Städten und Gemeinden zuzuschieben."

Ministerium: Keine Kartierung und Förderung geplant

Nach Angaben des Ministeriums ist aber eine entsprechende Kartierung derzeit nicht geplant. Auch Mindeststandards für die bestehenden kühlen Orte - also etwa ein behindertengerechter Zugang oder kostenloses Trinkwasser - oder eine finanzielle Förderung für deren Ausbau seien nicht geplant: "Die Einführung solcher Standards könnte dazu führen, dass sich das Angebot der "Kühlen Räume" insgesamt verkleinert, da einige dieser Räumlichkeiten (zum Beispiel Kirchen) möglicherweise nicht alle geforderten Kriterien (zum Beispiel WLAN, Betreuung, medizinische Erstversorgung) erfüllen können."

Die Landtags-Grünen fordern eine landesweite digitale Karte, verlässliche und alltagstaugliche Regeln für kühle Räume sowie gezielte Unterstützung für Städte und Gemeinden. Bayern solle vorhandene Infrastrukturmittel nutzen, um Rathäuser, Bibliotheken, Bürgerhäuser, Kirchen, Schulen, Turnhallen und andere öffentliche Gebäude zu sicheren Anlaufstellen bei großer Hitze zu machen. Gerade ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen müssten diese Angebote schnell finden und gut erreichen können.

Bauministerium: klimagerechter Städtebau große Herausforderung

Nach Angaben des Bauministeriums ist der klimagerechte Städtebau aber von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen des Klimawandels abzufedern. "Der Klimawandel stellt unsere Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Wenn sie bei Extremwetterereignissen wie Starkregen nicht im wahrsten Sinne des Wortes untergehen wollen, müssen sie klimagerecht bauen", sagte Bauminister Christian Bernreiter (CSU). 

Im Rahmen eines Modellprojektes soll in den Städten Dachau, Freising, Dingolfing, Bayreuth, Coburg, Fürth, Nürnberg, Aschaffenburg und Memmingen Erfahrungen bei der Klimaanpassung gesammelt werden.
(Marco Hadem, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Reservisten in Friedenszeiten zum Dienst verpflichten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz