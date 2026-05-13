Grüne wollen Warteschlangen vor Damenklos verkürzen

Die Grünen im bayerischen Landtag wollen für mehr Geschlechter-Gerechtigkeit auf der Festival-Toilette sorgen - lange Schlangen bei den Damen sollen bald der Vergangenheit angehören. Die Grünen-Fraktion hat unter der Überschrift Frauen müssen übrigens auch mal einen Antrag in den Landtag eingebracht. Damit soll die Versammlungsstättenverordnung geändert werden.

Diese Schlangen vor dem Frauenklo sind politisch gewollt, schreibt die Grünen-Landtagsabgeordnete Julia Post (Grüne) auf ihrem Instagram-Account. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.

Grüne wollen Toiletten-Regeln ändern

Die Verordnung sieht derzeit vor, dass zum Beispiel bei einer Veranstaltung mit 1.000 Besuchern bei den Frauen zwölf Toiletten vorgehalten werden müssen. Bei den Männern sind es acht Toiletten, aber zwölf Pissoirs. Somit können nach Auffassung der Grünen Männer insgesamt 20 Toiletten nutzen, Frauen aber nur zwölf. Diese Zahlen sollen laut Antrag der Fraktion angeglichen werden. (dpa)