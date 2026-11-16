Landtag

Digital gesteuerte Kühlanlagen können zum Ziel von Cyberangriffen werden. (Foto: dpa/Damien Eagers)

16.11.2026

Hacker manipulieren Kühlanlagen – SPD verlangt Konsequenzen

Nach Attacken auf Supermärkte auch in Bayern sollen Warnwege überprüft und Notfallpläne erarbeitet werden. Kleinere Betriebe sollen mehr Unterstützung bei der IT-Sicherheit erhalten, fordert die SPD im Landtag

In einem Edeka-Markt in Reisbach im Landkreis Dingolfing-Landau wurde eine Kühlanlage aus der Ferne auf Heizbetrieb mit einer Solltemperatur von 50 Grad gestellt. Große Mengen verderblicher Lebensmittel mussten entsorgt werden. Der Fall gehörte zu mehreren Cyberangriffen auf Kühlanlagen in Europa.

Schon vor diesen Angriffen hatte sich die SPD-Landtagsabgeordnete Ruth Müller mit der Ausfallsicherheit der Lebensmittelversorgung beschäftigt. Sie wollte von der Staatsregierung daher in einer Anfrage wissen, wie viele hitzebedingte Ausfälle von Kühl- und Tiefkühlanlagen seit 2021 bekannt sind, wie viele Geschäfte deshalb zeitweise schließen mussten und welche Mengen an Lebensmitteln vernichtet wurden. Gefragt wurde auch nach Störungen in Verarbeitung, Lagerung und Transport sowie nach Vorsorge und Fördermöglichkeiten.

Das Landwirtschaftsministerium erklärt dazu: „Hierzu liegen der Staatsregierung keine Daten vor.“ Auch Produktionsunterbrechungen in Lebensmittelbetrieben, Kühlhäusern, Lagern und Verteilzentren würden nicht statistisch erfasst.

Vorsorge liegt bei den Unternehmen

Für die Einhaltung von Lebensmittelhygienevorschriften und Kühlketten seien die privaten Unternehmen verantwortlich, heißt es aus dem Haus von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU). Auch für größere Ausfälle von Kühlanlagen, Stromversorgung oder Kühllogistik müssten die Betriebe selbst vorsorgen. Genannt werden Notstromlösungen, Ersatzaggregate und Notfallpläne.

Auf Müllers Frage nach zusätzlichen Maßnahmen für die kommenden fünf Jahre antwortet das Ministerium: „Maßnahmen sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht vorgesehen.“ Auch betriebliche Hitze- und Notfallkonzepte lägen in der Eigenverantwortung der Unternehmen.

Für innovative Energie- und Energieeffizienztechnologien sowie für die energetische Modernisierung von Kühlanlagen verweist die Staatsregierung auf Programme von Land und Bund. Für Notstromaggregate, unterbrechungsfreie Stromversorgungen und krisenfeste Kühltechnik bestünden dagegen keine Fördermöglichkeiten.

Cyberangriffe verändern die Lage

Wenige Wochen nach der Antwort wurden Kühlanlagen in mehreren europäischen Ländern zum Ziel von Cyberangriffen. Nach Angaben der SPD waren auch Betreiber in den Landkreisen Dingolfing-Landau, Roth und Neustadt an der Waldnaab betroffen. In Frankreich seien Mitte Oktober Hunderte Supermärkte angegriffen worden. Auch drei Einrichtungen des französischen Blutspendedienstes seien betroffen gewesen; dort hätten Alarm- und Überwachungssysteme Schäden an Blutprodukten verhindert.

Darauf reagierte die SPD-Fraktion jetzt mit einem Dringlichkeitsantrag. Cyberangriffe auf Kühl- und Steuerungstechnik sollen als Szenario in die staatliche Ernährungsnotfallvorsorge aufgenommen werden. Außerdem fordert die Fraktion eine Informations- und Beratungsoffensive gemeinsam mit Fachbehörden und Verbänden.

„Es geht um unsere Lebensmittelversorgung, um wirtschaftliche Existenzen und letztlich auch um die Gesundheit der Menschen. Gerade kleinere Betriebe dürfen wir mit diesen neuen Risiken nicht alleinlassen“, sagt Müller.

Warnwege und Notfallpläne

Nach dem Antrag sollen praktische Handlungsempfehlungen für betriebliche Notfallkonzepte entwickelt werden. Genannt werden eine unabhängige Temperaturüberwachung, eine frühzeitige Erkennung von Störungen, sichere Notbetriebsverfahren und alternative Kühlmöglichkeiten. Zudem sollen die Warn- und Abstimmungswege zwischen Cybersicherheitsbehörden, Lebensmittelüberwachung und Wirtschaftsverbänden überprüft werden.

Der Antrag bezieht Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung ebenso ein wie Blutbanken und die Arzneimittelinfrastruktur. Müller verweist darauf, dass gerade kleinere Betriebe häufig keine eigenen IT-Sicherheitsabteilungen hätten und bei vernetzter Technik auf externe Fachkenntnisse angewiesen seien.

„Die Krisenvorsorge muss mit der Digitalisierung Schritt halten“, sagt Müller. Die SPD fordert außerdem, dass die Staatsregierung dem Landtag über Erkenntnisse aus den Angriffen, bestehende Schutzmaßnahmen und mögliche weitere Schritte bei der Cybersicherheit berichtet. (loh)

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