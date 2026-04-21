Landtag

Der Doppelhaushalt soll nach dreitägigen Marathonberatungen am Donnerstag endgültig vom Bayerischen Landtag gebilligt werden. (Foto: Bayerischer Landtag, Matthias Balk)

21.04.2026

Haushalt: Grüne und SPD fordern zusätzliche Milliardenausgaben

Am Donnerstag soll im Landtag der Haushalt für 2026/27 beschlossen werden – nach dreitägigen Marathonberatungen. Die Opposition meldet sich noch einmal mit Milliardenforderungen – und viel Kritik

Zum Start der finalen Haushaltsberatungen im Landtag übt die Landtags-Opposition scharfe Kritik an der Finanzplanung der Staatsregierung für dieses und nächstes Jahr. Tricksereien, zu wenig echte Investitionen, zu wenig Geld für Infrastruktur, dafür zu wenig Schuldentilgung - so oder ähnlich lauten zentrale Kritikpunkte von Grünen, AfD und SPD.

Der Doppelhaushalt soll nach dreitägigen Marathonberatungen am Donnerstag endgültig vom Landtag gebilligt werden - letztlich nur noch eine Formsache. Gleichwohl gibt es bis dahin noch eine dreistellige Zahl von Änderungsanträgen.

Grüne fordern mehr Geld für Kinder, Kommunen, Klima

Die Grünen fordern unter dem Strich 1,5 Milliarden Euro mehr Geld unter anderem für Kinder und Jugendliche, für die Kommunen und für die Umwelt-, Energie- und Klimapolitik. Konkret fordern sie etwa 3.000 zusätzliche Lehrerstellen, ein kostenloses Mittagessen für alle Grundschüler und mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr. Finanziert werden solle dies aus unerwarteten Erbschaftsteuer-Mehreinnahmen in Milliardenhöhe, wie Fraktionschefin Katharina Schulze und die Haushaltsexpertin Claudia Köhler sagten.

Der Staatsregierung unter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warf Schulze einen "Haushalt der verpassten Chancen" vor. Aus dem Sondervermögen des Bundes für neue Infrastruktur würden teils auch längst beschlossene Projekte finanziert. Es werde "getrickst", es würden nur Löcher gestopft, sagte Schulze. "Markus Söder weiß nicht, wo er mit diesem Land eigentlich hin möchte." Köhler kritisierte unter anderem eine viel zu geringe Schuldentilgung - und dass es eine halbe Million Euro für einen neuen Opernball in München geben solle.

AfD: Staatsregierung verschleiert "finanzpolitisches Scheitern"

Die AfD warf der Staatsregierung vor, ihr "finanzpolitisches Scheitern" zu verschleiern. Sie verzichte zwar auf neue Schulden, halte die "schwarze Null" aber nur dank im Bund aufgenommener Sonderschulden aufrecht. Diese müssten Bayerns Bürger über Gemeinschaftsteuern dennoch mitfinanzieren. Auch die Schuldentilgung bleibe weit hinter früheren Zusagen zurück - das Ziel eines schuldenfreien Freistaats bis zum Jahr 2030 sei längst aufgegeben.

"In diesem Tempo würde es beinahe zwei Jahrhunderte dauern, um allein die in der Corona-Zeit aufgenommenen Schulden zu tilgen", sagte der AfD-Abgeordnete Andreas Winhart. "Das ist kein ernsthafter Schuldenabbau, sondern eine bloße Alibi-Tilgung." Zudem warf die AfD der Staatsregierung Versagen bei den Investitionen in die Infrastruktur vor. Jahrelang seien Straßen, Brücken, Schulen und kommunale Einrichtungen vernachlässigt worden, während Milliarden in "ideologische Projekte" und die Folgen illegaler Zuwanderung geflossen seien, kritisierte der Abgeordnete Andreas Jurca.

SPD fordert mehr Geld für Autoindustrie, Wohnen, Familien

SPD-Fraktionschef Holger Grießhammer kritisierte: "Dieser Haushalt ist kein Sicherheitsnetz - er ist ein Sparprogramm auf Kosten der Schwächsten." Es brauche keine schwarze Null um jeden Preis, sondern gezielte Investitionen. Scharfe Kritik richtete er insbesondere an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Bayern kann sich keinen Wirtschaftsminister mehr leisten, der sich lieber der Jagd widmet als dem Erhalt von Arbeitsplätzen", sagte er.

Die SPD fordert ein Investitionspaket in Höhe von zusätzlich 2,8 Milliarden Euro. Darunter sind unter anderem 826 Millionen für die Modernisierung der Automobilindustrie (Transformation): für Batterietechnologie, autonomes Fahren, Ladeinfrastruktur, klimafreundlichen Wasserstoff. Handwerker sollen mit einem neuen Handwerkerfonds unterstützt werden. Für Wohnen, Bauen und Mobilität will die Fraktion 896 Millionen Euro investieren, davon allein 340 Millionen für den Wohnungsbau und die Förderung bezahlbaren Wohnraums. Und: Die Landtags-SPD will zunächst den Kindergarten und mittelfristig das gesamte Kita-Angebot - also auch für die Jüngeren - kostenlos machen. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Biolebensmittel umsatzsteuerfrei sein?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz