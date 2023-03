Ilse Aigner führt oberbayerische CSU-Liste an

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ist Oberbayerns Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Herbst. Bei der Delegiertenversammlung am Sonntag in Germering bekam sie laut Mitteilung 98,8 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei der Kandidatenliste wurde demnach Justizminister Georg Eisenreich gewählt.



Die Christsozialen stellen für die Wahl am 8. Oktober in jedem der sieben bayerischen Bezirke eine solche Kandidatenliste auf. Als landesweiter Spitzenkandidat der CSU soll Ministerpräsident Markus Söder (CSU) später noch nominiert werden. (dpa)