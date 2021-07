In einer von der CSU-Fraktion beantragten Aktuellen Stunde würdigten Redner aller Fraktionen das Engagement und die Einsatzbereitschaft der bayerischen Feuerwehren, Rettungskräfte und Hilfsorganisationen. Diese verdienten „Lob, Dank und Anerkennung“, sagte Tanja Schorer-Dremel (CSU). Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erklärte, die Hilfskräfte gehörten zu den „Kronjuwelen des Freistaats“. Um ihre Arbeit zu verbessern, kündigte er die Vorlage einer Novelle des Rettungsdienstgesetzes noch vor der Sommerpause an.

Die Opposition schloss sich dem Lob an. Claudia Köhler (Grüne) mahnte aber eine bessere Ausstattung der Hilfs- und Rettungskräfte an. Deren Einsätze würden wegen der Folgen des Klimawandels mit Extremwetterereignissen immer häufiger und anspruchsvoller. Roland Magerl (AfD) verwies auf die Nachwuchsprobleme vor allem bei den Feuerwehren. Hier brauche es mehr Unterstützung.

Stefan Schuster (SPD) erinnerte an die wachsende Respektlosigkeit gegenüber Hilfskräften im Einsatz. Die nun zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung müsse sich nun in Maßnahmen wie der Feuerwehrrente oder dem Ende des Investitionsstaus ausdrücken. Mehr Anreize für das Mitwirken bei den Hilfskräften und einen Abbau bürokratischer Hemmnisse in der täglichen Arbeit forderte Alexander Muthmann (FDP). Joachim Hanisch (FW) bedauerte, dass das enorme Engagement der Einsatzkräfte von vielen Bürgern als allzu selbstverständlich angesehen werde. (Jürgen Umlauft)