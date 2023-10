Rettungsdienste brauchen immer länger zum Einsatzort

In Bayern haben die Landkreise und kreisfreien Gemeinden die Aufgabe, den öffentlichen Rettungsdienst sicherzustellen. Standort, Anzahl und Ausstattung der Rettungswachen sind so zu bemessen, dass Notfälle im Versorgungsbereich in der Regel spätestens zwölf Minuten nach dem Ausrücken eines Rettungsfahrzeugs erreicht werden. Stefan Schuster (SPD) hakte jetzt bei der Staatsregierung nach, wie häufig das exemplarisch in seiner Heimat der Fall ist.



Das Innenministerium schreibt in seiner Antwort, im Rettungsdienstbereich Ansbach und Mittelfranken Süd seien im Jahr 2018 exakt 83 beziehungsweise 84 Prozent der Rettungseinsätze innerhalb von zwölf Minuten erfolgt. Im Rettungsdienstbereich Nürnberg sogar 94 Prozent. 2022 wurde die Zeitspanne laut Ministerium immer häufiger überschritten. In Ansbach und Mittelfranken Süd kamen nur noch 77 beziehungsweise 78 Prozent der Rettungsteams innerhalb von zwölf Minuten an, in Nürnberg sank die Zahl auf 89 Prozent.

Neue Rettungseinsatzfahrzeuge sollen Abhilfe schaffen

Empirische Daten zu den Gründen für den Rückgang des Erreichungsgrads zur Einhaltung der Zwölfminutenfrist liegen dem Ministerium als oberster Rettungsdienstbehörde nicht vor. „Ursächlich dürften neben einer besonderen Belastung des Rettungsdienstes in den Jahren 2020 bis 2022 im Zuge der Corona-Pandemie insbesondere die stetig steigenden Einsatzzahlen, Veränderungen bei der ambulanten Versorgung, der demografische Wandel sowie die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes bei nicht lebensbedrohlichen und minderschweren Erkrankungen und Verletzungen sein“, heißt es in der Antwort.



Wird die Fahrzeit von zwölf Minuten in einem Gemeindegebiet in vielen Fällen überschritten, müsse der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) über geeignete Maßnahmen zur Verbesserung entscheiden, heißt es weiter. Bereits im Jahr 2022 habe das Innenministerium zusätzlich den ZRF Regensburg mit der Erprobung des Rettungseinsatzfahrzeugs (REF) als neues Einsatzmittel beauftragt, um der gestiegenen Anzahl von weniger schwerwiegenden Einsätzen zu begegnen und den Rettungsdienst insoweit zu entlasten.