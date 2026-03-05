Landtag

Das Bild steht für Verwaltungsaufwand, Regulierungsdichte und die politische Debatte um Bürokratieabbau, Vereinfachung und Modernisierung in Deutschland. (Foto: dpa/Michael Bihlmayer)

05.03.2026

SPD kritisiert fehlende Digitalstandards bei Ausländerbehörden

Digitale Terminvergabe, elektronische Akten, automatisierte Verfahren: Eine SPD-Anfrage zeigt, wie weit die Digitalisierung der Ausländerbehörden in Bayern tatsächlich ist – und wo der Freistaat kaum eingreift

Wer einen Termin bei einer Ausländerbehörde braucht, muss in vielen Städten lange warten. Digitale Terminbuchungen, Online-Anträge oder elektronische Akten sollen Abläufe eigentlich beschleunigen. Wie weit die Digitalisierung in Bayern tatsächlich vorangekommen ist, hat der SPD-Landtagsabgeordnete Arif Taşdelen mit einer Schriftlichen Anfrage untersucht. Die Antwort der Staatsregierung zeigt: Grundlagen existieren – konkrete Vorgaben und Förderprogramme dagegen kaum.

Nach Ansicht Taşdelens kommt die Digitalisierung der Ausländerbehörden nicht schnell genug voran. Aus der Antwort gehe hervor, dass es keine verbindlichen landesweiten Mindeststandards für digitale Terminvergabesysteme gebe. Auch neue Förderprogramme für 2026 und 2027 seien nicht vorgesehen. „Digitalisierung darf kein Schlagwort bleiben, sondern muss im Behördenalltag funktionieren“, fordert der SPD-Politiker.

Vorgaben bestehen – aber nicht speziell für Terminvergaben

Die Staatsregierung verweist zunächst auf allgemeine rechtliche Vorgaben. Anforderungen wie Barrierefreiheit, Mehrsprachigkeit oder IT-Sicherheit gälten unabhängig von einzelnen Terminvergabesystemen. Barrierefreiheit sei nach dem Bayerischen Digitalgesetz verbindlich umzusetzen. Auch sprachliche Verständlichkeit werde berücksichtigt, etwa durch die Verwaltungshilfe „Freundlich, korrekt und klar – Bürgernahe Sprache in der Verwaltung“.

Mehrsprachigkeit werde „grundsätzlich berücksichtigt“. Termine und Informationen würden von vielen Ausländerbehörden neben Deutsch auch in Englisch und weiteren Sprachen angeboten. Für die IT-Sicherheit gelten laut Staatsregierung „strikte Vorgaben“.

Konkrete Regeln für Fairness oder Nachvollziehbarkeit bei Terminvergaben macht der Freistaat dagegen nicht. Auswahl und Betrieb entsprechender Systeme lägen in der Organisationsverantwortung von Landkreisen und kreisfreien Städten.

Ziel: durchgängig digitale Verfahren

Langfristig soll die Digitalisierung weit über Terminbuchungen hinausgehen. Ziel sei eine vollständige „Ende-zu-Ende-Digitalisierung“ der Verwaltungsverfahren – vom Online-Antrag über die Bearbeitung bis zum digitalen Bescheid und der Ablage in einer elektronischen Akte.

Die Regierungschefs von Bund und Ländern beschlossen 2023, Ausländerbehörden bis spätestens Ende 2025 in die Lage zu versetzen, ihre Arbeitsprozesse digital, automatisiert und möglichst ohne Medienbrüche abzuwickeln. Grundlage dafür sind standardisierte Datenformate und Schnittstellen, etwa der Kommunikationsstandard „XAusländer“.

Im Rahmen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe wurden Verwaltungsabläufe analysiert und optimiert. Das Ergebnis sind laut Staatsregierung rund 140 standardisierte Prozessmodelle, die den Ausländerbehörden zur Verfügung gestellt wurden.

Keine neuen Förderprogramme geplant

Finanzielle Unterstützung durch den Freistaat ist allerdings begrenzt. Für die Jahre 2026 und 2027 seien „aktuell keine Förderprogramme zur Einführung bzw. Verbesserung von digitaler Terminvergabe, Quick-Checks und eAkte/DMS-Schnittstellen vorgesehen“, heißt es in der Antwort der Staatsregierung.

Stattdessen verweist sie auf die sogenannte Integrationspauschale, mit der Kommunen bereits Mittel für Digitalisierungsmaßnahmen erhalten hätten.

Taşdelen kritisiert diese Zurückhaltung. Die Verantwortung für Auswahl und Betrieb der Systeme liege weitgehend bei den Kommunen. Gleichzeitig fehlten landesweite Standards für Wartelisten, Priorisierungen oder transparente Terminvergaben.

Auch einen eigenen Transparenzbericht plant die Staatsregierung nicht. Ein regelmäßiges Berichtssystem existiere bereits auf Bund-Länder-Ebene.

Taşdelen fordert deshalb klare Standards, zusätzliche Haushaltsmittel und einen jährlichen Transparenzbericht, damit nachvollziehbar wird, wie weit die Digitalisierung der Ausländerbehörden tatsächlich vorankommt. (loh)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Forderung der AfD: Braucht Bayern eigene Abschiebeflieger?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz