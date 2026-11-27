In Bayern lassen sich jetzt deutlich mehr Straftaten online anzeigen. Die Polizei verspricht sich davon auch eine Entlastung der Beamten. Im Innenausschuss berichtete sie über ihre ersten Erfahrungen mit der neuen Plattform.



Schon 29 Minuten nach Freischaltung der Onlinewache ging die erste Anzeige ein. Nach einer Woche zählte die Polizei 2360 Strafanzeigen und Hinweise. Die meisten Anzeigen betrafen Betrugsdelikte. Das berichtete Polizeidirektor Thomas Rücker im Innenausschuss, wo die SPD um einen Bericht gebeten hatte. Die Zahlen entsprächen denen, „die wir im Vorfeld erwartet haben“, sagte Rücker.

Seit 16. November nutzt Bayern die im Bund-Länder-Programm Polizei 20/20 entwickelte Plattform. Der späte Einstieg Bayerns sei eine „ganz bewusste Entscheidung“ gewesen, erklärte Polizeiinspekteur Markus Trebes. Denn seit 2018 konnten Bürger über Anzeigeerstattung-Online bestimmte Straftaten melden. Inzwischen laufe das System in anderen Ländern stabil, auch in Bayern funktioniere alles „ruckelfrei“. Trebes hofft, durch weniger Verwaltungsarbeit mehr Einsatzkräfte auf die Straße bringen zu können.

Digitale Anzeigen sollen Polizei entlasten

Betrug, Diebstahl und Sachbeschädigung können Bürger über eigene Formulare anzeigen. Für weitere Delikte gibt es ein Freitextfeld. Auch Hinweise, Lob und Beschwerden lassen sich übermitteln.

„Bislang war es so, dass wir die Dokumente händisch abtippen mussten“, sagte Rücker. Jetzt lassen sich die Daten direkt in die Polizeisysteme übernehmen. Zentralstellen bei den Landespolizeipräsidien sichten und prüfen die Anzeigen, bevor sie an die zuständigen Dienststellen gehen.

Doch nicht jede Straftat lässt sich online anzeigen. Wer angibt, dass Gewalt im Spiel war, wird an eine Polizeidienststelle verwiesen – der Vorgang bricht ab. Auch für Verkehrsunfälle und komplexe Fälle ist das Portal nicht gedacht. In Notfällen gilt weiterhin die 110. „Der persönliche Kontakt ist und bleibt Selbstverständnis der Bayerischen Polizei“, betonte Rücker.

In der anschließenden Aussprache zeigte sich Ausschusschef Roland Weigert (Freie Wähler) zufrieden mit der Einführung der Onlinewache, Holger Dremel (CSU) lobte die späte, aber professionelle Umsetzung. Bei Hass im Netz könne der Verweis auf Meldestellen für Bürger „ein bisschen verwirrend“ sein, so Ausschussvize Florian Siekmann (Grüne). Laut Kriminaldirektor Christian Wulzinger kooperiert die Polizei mit der Meldestelle „Respect!“. Beleidigungen ließen sich aber auch direkt anzeigen. Die Förderung der Meldestelle stößt bei der AfD seit Längerem auf Widerstand. Schon 2024 hatte die Fraktion einen Förderstopp beantragt – ohne Erfolg. (David Lohmann)