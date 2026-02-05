Landtag

Nach endlosem Dauerstreit in der Koalition über eine Reform des Jagdrechts hat die Staatsregierung ihren mühsam ausgehandelten Gesetzentwurf nun dem Landtag vorgelegt. (Foto: picture alliance/CHROMORANGE, Elke Münzel)

05.02.2026

Streit ums Jagdgesetz - nun im Landtag

Den allermeisten Menschen dürfte dieser Gesetzentwurf unbekannt oder egal sein - in der bayerischen Koalition aber war er umstritten wie zuletzt kaum ein anderer. Nun ist der Landtag am Zug

Nach endlosem Dauerstreit in der Koalition über eine Reform des Jagdrechts hat die Staatsregierung ihren mühsam ausgehandelten Gesetzentwurf nun dem Landtag vorgelegt - und dort laute Kritik von Grünen und SPD geerntet. 

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) betonte aber in der ersten Debatte im Parlament: "Ich bin überzeugt, dass wir damit das bayerische Jagdgesetz zukunftsfähig machen." Widerspruch aus der Opposition wies er als rot-grünes "ideologisches Störfeuer" zurück. 

Mia Goller (Grüne) spottete zunächst in Anspielung auf den langen Streit insbesondere zwischen Aiwanger und Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU): "Bayerns Jagdreviere leiden unter den Revierkämpfen von CSU und Freien Wählern." In der Sache kritisierte sie insbesondere, dass an kritischen Stellen Kontrollen reduziert werden sollen. 

"Für die guten Reviere ändert sich wenig, und für die schlechten Reviere verbessert sich nichts." Das reiche nicht. Auch Horst Arnold (SPD) kritisierte einen Wegfall staatlicher Eingriffsmöglichkeiten - das sei eine "Insolvenzerklärung staatlicher Verwaltung". Roland Magerl (AfD) nannte den Gesetzentwurf dagegen einen Schritt in die richtige Richtung.

Wolf kommt ins Landesjagdrecht

Die Reform, die nun in den Ausschüssen beraten und dann final beschlossen werden soll, sieht vor, dass der Wolf und mit ihm auch der Goldschakal ins Landesjagdrecht aufgenommen werden. Damit soll insbesondere der Wolf - zum Schutz von Weidetieren - künftig leichter abgeschossen werden dürfen.

Zudem gibt es geänderte Regeln für den Umgang mit der behördlichen Abschussplanung. Diese gibt vor, wie viel Rehwild geschossen werden muss, um Wälder vor Wildverbiss zu schützen. Hierbei soll Jägern und Grundbesitzern vor Ort mehr Eigenverantwortung gewährt werden, behördliche Eingriffe sollen reduziert werden. Die Abschussplanung soll aber als Grundlage bestehen bleiben. Sollte sich abzeichnen, dass in einem Revier zu viel oder zu wenig Wild geschossen wird, sollen die Behörde auch weiterhin eingreifen können.

Langer Streit zwischen Aiwanger und Kaniber

Eine weitere Änderung im Jagdgesetz betrifft die Jagdzeiten beim Rehwild. Künftig sollen Schmalrehe vom 16. April bis 15. Januar bejagt werden, Rehböcke vom 16. April bis 15. Oktober, Kitze und Geißen vom 1. September bis 15. Januar. Mit dieser vorgezogenen Jagdmöglichkeit bereits im April reagiere man darauf, dass die Vegetation in vielen Revieren immer früher beginne und gerade in Waldrevieren die Jagd im Mai oft aufgrund starker Vegetation erschwert sei, heißt es in Erläuterungen des Wirtschaftsministeriums zu der Reform.

Über die Details der Reform hatte es in der Koalition heftigen Streit gegeben. Erst im September hatte diese dann einen Kompromiss verkünden können.
(Christoph Trost und Marco Hadem, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll der Staat die Kindergartengebühren komplett übernehmen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz