CSU-Chef Markus Söder hat im Bund jahrelang für die Senkung der Gastro-Mehrwertsteuer gekämpft. 2025 galt auf Speisen noch der Satz von 19 Prozent, seit Januar sind es 7 Prozent. „Essengehen muss bezahlbar bleiben“, sagte Söder damals.

Doch in fast jeder zweiten Kantine des Freistaats, etwa in Ministerien, Behörden und Gerichten, wurde das Mittagessen 2026 trotzdem teurer. Das zeigt eine schriftliche Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Ruth Müller an die Staatsregierung. Den höchsten Zuwachs gibt es mit fast 31 Prozent in einer Justizkantine in Regensburg. Besonders deutlich fiel der Anstieg auch in einer Kantine des Sozialressorts in Nürnberg aus: Dort stieg der Durchschnittspreis von 4,40 Euro auf 5,50 Euro, ein Plus von 25 Prozent. Auch in den Ministeriumskantinen wurde es teurer. Im Umweltministerium stiegen die Hauptgerichte um bis zu 8,8 Prozent. Im Finanzministerium legte der Durchschnittspreis um 7 Prozent zu, im Innenministerium um 5,2 Prozent. Die Landtagskantine verzeichnet ebenfalls ein Plus von 5,3 Prozent. Günstiger wurde es dagegen in einer staatlichen Behördenkantine im Landkreis Rosenheim, die zum Geschäftsbereich des Sozialministeriums gehört: Dort sank der Preis um 10 Prozent.

Staatsregierung weiß nicht, ob Steuersenkung weitergegeben wurde

Ob und in welchem Umfang die Mehrwertsteuersenkung an die Gäste weitergegeben wurde, kann das Ernährungsministerium nicht beantworten. „Hierzu liegen der Staatsregierung keine Erkenntnisse vor.“ Die Preise würden zugleich von Personal-, Energie- und Lebensmittelkosten beeinflusst, die einzelnen Effekte ließen sich nicht isolieren. Nach Einschätzung des Ministeriums habe die niedrigere Mehrwertsteuer aber dazu beigetragen, notwendige Erhöhungen abzufedern.

Bundesweit blieb der erhoffte Preiseffekt ebenfalls aus: Laut einer aktuellen Untersuchung wurde nur rund ein Prozent von mehr als 180 000 untersuchten Restaurantgerichten nach der Steuersenkung günstiger. (David Lohmann)