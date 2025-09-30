Landtag

Bei der Landtagswahl 2023 hatte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger noch gute Laune. Eine aktuelle Umfrage sieht einen Absturz der Partei in der Wählergunst. (Foto: dpa/Armin Weigel)

30.09.2025

Umfrage: CSU bei 39 Prozent – Freie Wähler verlieren massiv

Eine Umfrage sieht die CSU aktuell in Bayern bei nur 39 Prozent. Die Freie Wähler verlieren jedoch weit deutlicher in der Gunst der Wähler. Auch andere Parteien lassen demnach massiv Federn. Freuen kann sich vor allem eine Partei

Die Regierungsmehrheit von CSU und Freien Wählern hat nach einer aktuellen Umfrage in Bayern in der Gunst der Wähler verloren. In einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts GMS im Auftrag von Sat.1 Bayern kommen beide Parteien zusammen auf 50 Prozent - bei der Landtagswahl 2023 erreichten sie in Summe noch 52,8 Prozent. Ihre Mehrheit im Landtag wäre damit aber weiter gegeben.

CSU bei Umfragen im vergangenen Jahr deutlich besser

Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder kommt bei der Sonntagsfrage auf 39 Prozent und landet damit zwei Prozentpunkte über dem Ergebnis der Wahl. Die Freien Wähler von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger landen nur bei 11 Prozent und büßen damit im Vergleich zum Wahlergebnis 4,8 Prozentpunkte ein.

Verglichen mit Umfragen im vergangenen Jahr dürfte das Ergebnis aber auch die CSU nur wenig freuen - damals lag die Partei teils bei 42 und 43 Prozent.

AfD bei 19 Prozent, Grüne 11 Prozent, SPD 7 Prozent

Bei den übrigen Parteien zeigt sich auch in dieser Umfrage, dass die AfD auch in Bayern mit 19 Prozent sehr hohe Zustimmungswerte erreicht - bei der Wahl hatte sie 14,6 Prozent erzielt. Die Grünen liegen in der Umfrage mit 11 Prozent ebenfalls unter ihrem Wahlergebnis (14,4 Prozent).

Die SPD landet mit 7 Prozent gar noch hinter ihrem historisch schlechten Ergebnis von 2023 (8,4 Prozent). Dagegen kann sich die Linke mit 4 Prozent Hoffnungen auf einen Einzug in den Landtag machen, bei der Wahl hatte sie nur 1,5 Prozent erreicht. Für die FDP und das BSW zeigt die Umfrage mit je 2 Prozent weiterhin keine Ergebnisse, welche auf den Landtagseinzug hoffen lassen.

Für den neuen "Wählercheck" von "17:30 Sat.1 Bayern" hatte das Institut GMS vom 24. bis 29. September 1.017 Wahlberechtigte in Bayern befragt.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll das EU-Verbrennerverbot ab 2035 gekippt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!