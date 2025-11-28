Landtag

Nur ein Drittel der Betriebe in Bayern mit weniger als 20 Beschäftigten hat eigene Cyberschutzpläne. Das lädt zu Datendiebstahl ein, warnen IT-Fachleute. (Foto: dpa/Zoonar/Sunan Wongsa-nga)

28.11.2025

Updates und Krisenübungen: IT-Fachleute warnen Bayerns Firmen

Fachleute erzählen im Wirtschaftsausschuss des Landtags, wie IT-Sicherheit in der Wirtschaft besser werden kann

Viele kleinere und mittelgroße Unternehmen in Bayern sind nicht ausreichend vor kriminellen Cyberangriffen sowie digitaler Spionage und Sabotage geschützt. Das wurde bei einer Fachanhörung im Wirtschaftsausschuss zur IT-Sicherheit in der bayerischen Wirtschaft deutlich.

Nach Angaben der Vizepräsidentin der IHK für München und Oberbayern, Dagmar Schuller, hat nur ein Drittel der Betriebe mit weniger als 20 Beschäftigten eigene Cyberschutzpläne. Gerade kleinere Unternehmen würden die Prävention entweder aus Kostengründen oder wegen fehlender personeller Ressourcen vernachlässigen und erst im Schadensfall reagieren. Politik und Wirtschaftsverbände sollten deshalb Maßnahmen zur Stärkung der Prävention flächendeckend mehr unterstützen, mahnte Schuller an.

Nach Einschätzung von Holger Blumberg, Chef der IT-Abteilung bei der Oberpfälzer Krones AG, einem weltweit führenden Hersteller von Getränkeabfüllanlagen, sind Großunternehmen im Regelfall vergleichsweise gut gegen Cyberangriffe abgesichert. Sein Unternehmen beschäftige allein 400 IT-Spezialisten dafür. Viele kleine Mittelständler hätten dagegen – wenn überhaupt – nur einen Mitarbeiter für die IT-Sicherheit abgestellt. Der erforderliche Rund-um-die-Uhr-Schutz der betrieblichen Systeme sei so nicht zu gewährleisten. Mangels eigener Expertise versuchten kleinere Unternehmen deshalb häufig, ihre Sicherheit durch externe Anbieter zu verbessern. „Da wird leider oft viel Geld für fadenscheinige Berater ausgegeben“, berichtete Blumberg.

Marc Luczak, Leiter der Informationssicherheit bei BMW Financial Services, nannte die wichtigsten Motive für Cyberattacken. Häufig würden Angreifer mit Ransomware Betriebsdaten verschlüsseln und den Zugriff auf betriebliche IT-Systeme sperren, um für die Freigabe der Daten ein Lösegeld zu verlangen. Ein weiterer Grund für Attacken sei klassische Industriespionage, ein anderer die Zerstörung von Daten, um dem betroffenen Unternehmen möglichst großen Schaden zuzufügen.

Als Haupteinfallstore für Cyberangreifer zählte die Computerwissenschaftlerin Haya Schulmann von der Goethe Universität Frankfurt auf: im Hintergrund laufende, veraltete IT-Systeme, digitale Lieferketten, fehlende oder falsch konfigurierte IT-Sicherheitsmechanismen und mangelhaftes IT-Management in den Unternehmen.

„Die Unternehmen müssen IT-Sicherheit als Primärziel und nicht als Nebenaspekt verstehen“, mahnte Schulmann. Damit sich kleinere und mittlere Unternehmen besser vor Cyber-angriffen schützen können, rief Blumberg zu stärkerer staatlicher Unterstützung auf. Eine wichtige Hilfe könnte die Förderung der Anschaffung von Schutz-Software und finanzielle Unterstützung beim Einsatz professioneller Dienstleister sein. Nützlich wäre zudem die Gründung einer „schnellen Eingreiftruppe“ von Fachleuten, auf die Unternehmen im Notfall rasch zugreifen könnten. Schulmann sprach sich für die Einführung gesetzlich festgeschriebener Mindeststandards aus. Es zeige sich, dass Freiwilligkeit nicht ausreiche.

Thomas Boele, dessen Firma Check Point Software Technologies IT-Sicherheitssysteme anbietet, riet Unternehmen, sich nicht nur auf einen Angriffsfall vorzubereiten, sondern auch die Reaktion darauf regelmäßig zu üben. „Das ist wie beim Feueralarm in der Schule“, sagte er.

Der Präsident des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA), Norbert Radmacher, verwies auf die Beratungsangebote seiner Behörde für Kommunen und Unternehmen. Als wichtige Maßnahmen für einen Basisschutz nannte er konsequente Passwortsicherheit, regelmäßige Updates, Systemfunktionstests und Krisenübungen. Das LKA biete unter anderem Planspiele für den Ernstfall an. Zudem gebe es für betroffene Unternehmen eine ständig besetzte Hotline.
Zum Schutz vor Spionage und Sabotage verwies Verfassungsschutz-Vizepräsident Josef Schinabeck auf das bayerische Cyber-Allianz-Zentrum, das auch Unternehmen offen stehe. (Jürgen Umlauft)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die aktuelle Sterbehilferegelung verschärft werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
 
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz