Weg frei für Dauerbetrieb auf Waldbahnstrecke Gotteszell - Viechtach

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hat heute im Bayerischen Landtag im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr auf die bayernweit einmaligen Sondersituation bei der Waldbahn hingewiesen: „Der Zugbetrieb auf der Waldbahn zwischen Gotteszell und Viechtach soll wegen dieser Sondersituation möglichst schnell in einen Dauerbetrieb übergehen“, sagte der Minister. „Ich möchte deshalb eine Ausnahme der üblichen Reaktivierungskriterien für diese Strecke erwirken.“

Die Bahnstrecke Gotteszell-Viechtach ist die einzige Strecke mit konkretem Reaktivierungswunsch in Bayern, an der sich eine wichtige Bahnwerkstatt eines Eisenbahnverkehrsunternehmens befindet. Durch diese Sondersituation ist die Strecke in einem besseren Zustand als vergleichbare Reaktivierungskandidaten, so dass geringere Investitionen zur Ertüchtigung erforderlich wären.

„Ich habe unter anderen in Gesprächen vor Ort in der Region angekündigt, dass ich das Thema in den Landtag einbringen werde“, so Bernreiter. „Heute habe ich den Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr informiert. Er wird sich zeitnah mit einer Umstellung des Betriebs auf der Strecke zwischen Gotteszell und Viechtach in den Dauerbetrieb befassen. Das ist eine gute Nachricht für die Menschen entlang der Strecke. Ich freue mich sehr, dass wir dem gemeinsamen Ziel nun wieder einen großen Schritt nähergekommen sind.“

(BSZ)