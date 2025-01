Winterklausur: CSU-Landtagsfraktion berät über Wege aus der Wirtschaftskrise

Wirtschaftsthemen stehen im Vordergrund, wenn sich die Landtagsfraktion der CSU heute zu ihrer Winterklausur in Kloster Banz trifft. Bereits am Montag hatte der Fraktionsvorstand getagt und war unter anderem mit dem Ministerpräsidenten des Nachbar-Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer (CDU) zusammengekommen.

Wenn die Parlamentarier in Fraktionsstärke tagen, wollen sie unter anderem mit dem Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, über Wege aus der Konjunkturflaute beraten. Ferner soll es um Verbesserungen bei der privaten Kranken- und Pflegeversicherung sowie um die Belange der Landwirtschaft gehen. Einen Extra-Tagesordnungspunkt widmen die Abgeordneten der Frage, wie sich Bayern um die Olympischen Spiele im Jahr 2040 bewerben kann.

Am Dienstag stößt auch CSU-Parteichef Markus Söder zur Fraktion. Am Mittwoch wird dann zusätzlich der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, in dem ehemaligen Benediktinerkloster im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels erwartet. (dpa)