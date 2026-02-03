Leben in Bayern

Besonders Alleinlebende und Alleinerziehende sind von Armutsgefährdung betroffen. (Foto: Ute Grabowsky)

03.02.2026

1,6 Millionen Menschen in Bayern sind armutsgefährdet

Armut bleibt auch im wohlhabenden Bayern ein Thema: Die Quote der Betroffenen liegt inzwischen bei 12,4 Prozent. Vor allem Alleinlebende und Alleinerziehende haben ein erhöhtes Armutsrisiko

1,6 Millionen Menschen in Bayern gelten laut einer Erhebung als armutsgefährdet. Das seien 2025 etwa 12,4 Prozent der bayerischen Bevölkerung gewesen, teilte das Landesamt für Statistik in Fürth mit. Damit liege der Freistaat unter dem Bundeswert von 16,1 Prozent aller Einwohner, die bundesweit im Schnitt als armutsgefährdet gelten. Besonders betroffen seien alleinlebende und alleinerziehende Menschen.

Im Vorjahresvergleich nahm der Anteil der von Armut bedrohten Menschen sowohl in Bayern als auch im Bundesvergleich zu. 2024 betrug die Armutsgefährdungsquote in Bayern noch 11,8 Prozent, bundesweit lag sie bei 15,5 Prozent.

Wer gilt als armutsgefährdet?

Die Ergebnisse stammen aus der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen. Demnach gelten in Deutschland alleinlebende Menschen als armutsgefährdet, wenn ihnen monatlich weniger als 1.446 Euro nach Steuern und Sozialabgaben zur Verfügung stehen. Bei Alleinerziehenden mit einem Kind unter 14 Jahren liegt die Schwelle bei 1.879 Euro, bei Haushalten mit zwei Erwachsenen bei 2.168 Euro und bei 3.036 Euro, wenn zusätzlich zwei Kinder im Haushalt leben.

In Bayern leben laut dem Landesamt rund 2,5 Millionen Menschen allein. Etwa 28 Prozent von ihnen, also 712.000 Menschen, gelten als armutsgefährdet. Bei den Alleinerziehenden sind es 24 Prozent oder rund 140.000 Menschen und deren Kinder. Sie sind damit deutlich stärker von Armut bedroht als die Durchschnittsbevölkerung.“ (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll der Staat die Kindergartengebühren komplett übernehmen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz