1,6 Millionen Menschen in Bayern sind armutsgefährdet

1,6 Millionen Menschen in Bayern gelten laut einer Erhebung als armutsgefährdet. Das seien 2025 etwa 12,4 Prozent der bayerischen Bevölkerung gewesen, teilte das Landesamt für Statistik in Fürth mit. Damit liege der Freistaat unter dem Bundeswert von 16,1 Prozent aller Einwohner, die bundesweit im Schnitt als armutsgefährdet gelten. Besonders betroffen seien alleinlebende und alleinerziehende Menschen.

Im Vorjahresvergleich nahm der Anteil der von Armut bedrohten Menschen sowohl in Bayern als auch im Bundesvergleich zu. 2024 betrug die Armutsgefährdungsquote in Bayern noch 11,8 Prozent, bundesweit lag sie bei 15,5 Prozent.

Wer gilt als armutsgefährdet?

Die Ergebnisse stammen aus der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen. Demnach gelten in Deutschland alleinlebende Menschen als armutsgefährdet, wenn ihnen monatlich weniger als 1.446 Euro nach Steuern und Sozialabgaben zur Verfügung stehen. Bei Alleinerziehenden mit einem Kind unter 14 Jahren liegt die Schwelle bei 1.879 Euro, bei Haushalten mit zwei Erwachsenen bei 2.168 Euro und bei 3.036 Euro, wenn zusätzlich zwei Kinder im Haushalt leben.

In Bayern leben laut dem Landesamt rund 2,5 Millionen Menschen allein. Etwa 28 Prozent von ihnen, also 712.000 Menschen, gelten als armutsgefährdet. Bei den Alleinerziehenden sind es 24 Prozent oder rund 140.000 Menschen und deren Kinder. Sie sind damit deutlich stärker von Armut bedroht als die Durchschnittsbevölkerung.“ (dpa)